Gündüz öğretmen, akşam şampiyonluk için ter döküyor

Matematik öğretmeni 27 yaşındaki Fatmahanım Gökçe, gündüz matematik öğretiyor, akşamları ise hayalini kurduğu Kick Boks Dünya Şampiyonluğu için ter döküyor. Tuzla Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olan Fatmahanım Gökçe, sporcuya verdiği destekleri için Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür ederek, "Hedefim milli takıma girmek ve Dünya Şampiyonu olmak. Bunun için çaba sarf ediyorum" dedi.

Matematik öğretmeni olan 27 yaşındaki Fatmahanım Gökçe, gündüz matematik öğretiyor, akşam hayalini kurduğu Kick Boks Dünya Şampiyonluğu için çalışıyor. Fatmahanım Gökçe, 2019 yılında Türkiye Şampiyonu oldu. Tüm dünyada etkisini gösteren Korona virüs salgını nedeniyle müsabakalara ara verilmesiyle birlikte hayalini kurduğu hedefe ulaşmak için çalışıyor. Fatmahanım Gökçe, önce milli takıma seçilmeyi daha sonra da 52 kiloda Dünya Şampiyonu olmak istiyor. Tuzla Belediyesi Spor Kulübü sporcusu olan Fatmahanım Gökçe, sporcuya verdiği destekleri için Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'ya teşekkür ederek, "Hedefim milli takıma girmek ve Dünya Şampiyonu olmak. Bunun için çaba sarf ediyorum" dedi. Fatmahanım'ın gündüz matematik öğretmesi ve akşam yaptığı zorlu antrenmanlar ise kameralara yansıdı.

"Hedefim milli takıma girmek ve dünya şampiyonu olmak"

Kick boks branşının kendisini motive ettiği belirten Fatmahanım Gökçe, "Hedefim milli takıma girmek ve Dünya Şampiyonu olmak. Bunun için çaba sarf ediyorum. Önümüzde uluslararası bir şampiyona var. Onun için hazırlanıyorum. 2019 yılında yapılan Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldum ama pandemi dolayısıyla ara vermek zorunda kaldık. Bu sene inşallah umut ediyorum ki Türkiye Şampiyonu olacağım tekrardan. Gündüzleri matematik öğretmenliği yapıyorum. Akşamları burada antrenman yapıyorum. Dediğim gibi Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Matematik öğretmenliğini çok seviyorum. Çocukları çok seviyorum. Matematiği öğretmeyi çok seviyorum. Aynı zamanca kick boks branşından da çok zevk alıyorum. İkisi birlikte bazen zor oluyor ama yaptığım kick boks branşı beni motive ediyor. Disiplinimi artırıyor. Kendime özgüvenimi geliştiriyor. Bu anlamda gerçekten çok faydasını gördüm. Tüm kadın arkadaşlara da öneriyorum" dedi.

"Ringin dışında çok merhametli ve şefkatli oluyoruz"

Fatmahanım Gökçe, "Ringin dışında çok merhametli ve çok şefkatli oluyoruz. Ama ringin içerisinde çok daha farklı oluyoruz. Karşımızda bir rakip oluyor ve elimizden geldiği kadar mücadele etmek zorundayız. Elimizden geldiği kadar sert vurmak zorundayız. O yüzden bunu kontrol edebiliyoruz. Birkaç dövüşçü öğrencim var. Onlarla aram gayet iyi. Örnek aldıklarını söylüyorlar. Bir nevi onlar için öncü oldum. Çok farklı bir bakış açısı ile yaklaşıyorlar bana. Maçlarımı izliyorlar. Bu da beni mutlu ediyor. Gurur duyuyorum" dedi.

"Başkanımızın desteği çok fazla"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'nın kendilerine verdiği desteğin çok fazla olduğunu belirten Gökçe, "Tuzla Belediyesi'nin sporcusuyum. Belediye Başkanımız Sayın Şadi Yazıcı'nın çok desteği var üzerimizde. Bizi maçlara gönderiyor, aynı zamanda antrenörüm Ümit Yılmaz'ın da desteği çok. Başkanımızın bu tür amatör sporlara verdiği desteği her belediyenin örnek almasını umuyorum. Çünkü gerçekten desteği çok fazla. Bunu hissediyoruz" dedi.