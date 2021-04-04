1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

e-Duruşma Kovid-19 sürecinde avukatlara kolaylık sağlıyor

Adalet Bakanlığı mühendislerince geliştirilen e-Duruşma sistemi, 15 Eylül 2020'den bu yana teknik altyapısı hazır hale getirilen 535 mahkemede uygulanıyor.
 04 Nisan 2021 16:09
+Aa- Yazdır
e-Duruşma Kovid-19 sürecinde avukatlara kolaylık sağlıyor

Adalet Bakanlığınca hayata geçirilen e-Duruşma uygulaması, Kovid-19 salgını sürecinde avukatlara emek ve zaman tasarrufu ile kolaylık sağlıyor.

Adalet Bakanlığı mühendislerince geliştirilen e-Duruşma sistemi, 15 Eylül 2020'den bu yana teknik altyapısı hazır hale getirilen 535 mahkemede uygulanıyor.

Yargılamaların daha makul sürede tamamlanmasına olanak tanıyan uygulama, zaman ile emek tasarrufunun yanı sıra salgın sürecinde mahkemelerde oluşabilecek yoğunlukların da önlenmesini sağlıyor.

E-duruşma, ülke genelinde 96 tüketici, 184 icra hukuk, 32 kadastro, 49 asliye hukuk, 36 sulh hukuk, 40 aile, 86 iş, 8 asliye ticaret ile 4 fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesinde uygulanıyor.

Avukatların görüşleri

Sistemi kullanan avukatlar, AA muhabirine uygulamanın getirdiği yenilikleri ve Kovid-19 salgını sürecinde sağladığı kolaylıkları anlattı.

Avukat Emrah Genç, uygulamanın hem zamandan tasarruf edilmesini sağlaması hem de insanlarla teması azaltması açısından ciddi faydalarının olduğunu söyledi.

Uygulama öncesinde başka şehirdeki duruşmalara gidip konakladıklarını, bunun en az iki güne mal olduğunu belirten Genç, şu an duruşmaya girmenin maksimum iki saat gibi zaman aldığını ifade etti.

Genç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avukatların işini ciddi anlamda kolaylaştıran bir uygulama. Özellikle Kovid-19 döneminde seyahat etme zorunluluğumuzu ortadan kaldıran ve insanlarla temasımızı azaltan bir uygulama. Aksi takdirde uçağa binerek başka şehre gidiyor, orada bir otelde konaklıyor, duruşmaya giriyor ve geri dönüyorduk. Haliyle çok sayıda kişiyle temas ediyorduk. Şimdi, kimseyle temas kurmadan ofisimizden duruşmaya girip işimizi görüyoruz."

Kovid-19 salgınının e-Duruşma sürecinin yaygınlaştırılmasını hızlandırdığına ve sürece olumlu etkisinin olduğuna işaret eden Genç,"Bakanlığın bu anlamda bir planı vardı ama oluşan zorunluluk karşısında bu hızlanmış oldu." dedi.

"Zamanımızdan tasarruf etmeyi sağladı"

Avukat Mustafa Tolga Tümoğlu da e-Duruşma uygulamasını ofisteki diğer arkadaşlarıyla sıklıkla kullandıklarını söyledi.

Aynı gün içinde Türkiye'nin birçok yerinde duruşmalarının olduğunu belirten Tümoğlu, şöyle devam etti:

"Aslında e-Duruşma uygulaması gelmeden önce yoğun duruşma günleri bizim için çok zor geçiyordu. Ofisimizden bazı arkadaşlar, bazen beş dakika bile sürmeyen bir duruşma için şehir dışına gidiyor, saatlerce yol çekebiliyordu. e-Duruşma uygulaması, bize zamanımızdan tasarruf etmeyi sağladı."

Tümoğlu, e-Duruşma'nın sağlıklarını korumaları noktasında da önemli olduğuna işaret ederek, "Şöyle bir dönemde adliyelerin yoğunluğu içinde insanın kendini koruması bayağı zor oluyor. O yüzden e-Duruşma uygulamasının böyle bir dönemde yaygınlaşması, bize sağlığımızı koruma imkanı da verdi açıkçası." dedi.

Zaman zaman uygulamayla ilgili teknik sıkıntılar yaşanabildiğini ancak Bakanlığın bununla ilgili avukatların görüşlerini aldığını ve uygulamayı iyileştirmek için adımlar attığını söyleyen Tümoğlu, şunları dile getirdi:

"Örneğin, geçen hafta Bakanlıktan bir hakim bizi arayarak e-Duruşma ile ilgili görüşlerimizi, aksaklık yaşayıp yaşamadığımızı sordu. Açıkçası, Bakanlık nezdinde bunun takip ediliyor olması ve bizim gibi meslektaşların görüşlerinin dikkate alınıyor olması bizim için kıymetli."

Uygulama nasıl kullanılıyor?

Sistemi kullanmak isteyen avukatlar, ilk olarak UYAP Avukat Portalı'ndan duruşmalarını sorguluyor ve gerekçesini yazarak e-Duruşma talebi gönderiyor.

Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabiliyor. e-Duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlıyor.

Mahkemelere bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi akıllı cihazlardan bağlanılabiliyor.

Sistem ile hakim, savcı, avukat ile personel için zaman ve emek tasarrufu sağlanması ve yargılamaların daha adil ve makul sürede tamamlanması hedefleniyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Türkiye'deki havalimanlarında UV ışınlı hijyen dönemi
04 Nisan 2021 16:03		 KADES, en çok indirilen 3'üncü uygulama oldu
04 Nisan 2021 15:16
Bakanlık, mahremiyet eğitimi modülünü revize etti
04 Nisan 2021 14:53		 Ankara'da yüz yüze eğitimde yeni karar
04 Nisan 2021 14:12
İçişleri Bakanlığı ülke genelindeki konaklama tesislerini denetledi
04 Nisan 2021 12:19		 Yemek dağıtan aşçıda mutant virüs çıktı, köy karantinaya alındı
04 Nisan 2021 12:15
HSK üyeliği için seçim süreci başlıyor
04 Nisan 2021 11:37		 Rekabet Kurumu en fazla cezayı bu sektöre kesti
04 Nisan 2021 11:30
Türk İşaret Dili bireysel desteği için başvurular e-Devlet'ten de yapılacak
04 Nisan 2021 11:07		 Isparta'da 2 köy karantinaya alındı
04 Nisan 2021 10:48
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:26 - Bakan Koca: Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur18:24 - Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı?18:10 - Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın açıklama yapacak17:29 - Muhalefet, 103 amiralin bildirisine ne dedi?17:28 - Doğu'da vaka sayıları ikiye katlandı17:18 - Hobi olarak başladı, günde 600 yumurta üretiyor
17:16 - Doç. Dr. Ertem: Bizim aleyhimize bir mutasyon gerçekleşti17:12 - Ben nerede kalacağım' demişti, Vali Yardımcısı ziyaret etti17:08 - Bodrum'da ortaya çıkarılan 2400 yıllık eserlerle ilgili açıklama16:24 - Sınava geç kalan Beyza'yı polis ekipleri yetiştirdi16:15 - 4 öğretmenin testi pozitif çıkınca yüz yüze eğitime ara verildi16:12 - Türkiye, ilk çeyrekte en fazla ihracatı Almanya'ya yaptı
16:09 - e-Duruşma Kovid-19 sürecinde avukatlara kolaylık sağlıyor16:04 - Afrodit'in kenti Afrodisyas salgında da ilgi görüyor16:03 - Türkiye'deki havalimanlarında UV ışınlı hijyen dönemi15:54 - Turiste ceza yazan polisin İngilizcesi tercümanlara taş çıkarttı15:47 - İade olan personele sendika üyelik ikramiyeleri ödenir
15:47 - Gündüz öğretmen, akşam şampiyonluk için ter döküyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
103 emekli amiral imzaladığı darbe imalı bildiriye soruşturma
Yemek Sepeti'nden sızan veriler satışta
Gözde bölümler gözden düştü
Ankara'da yüz yüze eğitimde yeni karar
Turiste ceza yazan polisin İngilizcesi tercümanlara taş çıkarttı
21 yaşında gazi oldu, 24 yıldır mesleğini severek yapıyor
Uzmanlar açıkladı: Vaka sayısı 300-350 bin arasında
Sayılar güncellendi: Üye sayısı artan ve azalan partiler
Cepte yerli model furyası: En ucuzu 1300 TL
Doç. Dr. Ertem: Bizim aleyhimize bir mutasyon gerçekleşti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
karbon ayak izi 2
Emekli olmak 5
vestiyer 1
uv ışınları 1
obruk 2
hele şükür 2
enginar 1
ateş başlatıcı 2
alez 1
global 2
SON İLANLAR
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Arjemek Jeotermal Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 3 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Bayburt Arpalı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK 77 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam