Sınava geç kalan Beyza'yı polis ekipleri yetiştirdi
KONYA'da Milli Savunma Üniversitesi sınavına girmek isteyen Beyza A., durakta otobüs beklerken geç kalacağını anlayınca devriye görevi yapan trafik polislerinden yardım istedi. Polisler, Beyza A.'yı sınava gireceği okula götürdü. Beyza A., Otobüs gecikince, polislerimizden yardım istedim. Onlar da hemen kabul ettiler, beni sınava yetiştirdiler dedi.
|04 Nisan 2021 16:24
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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) adayları için bugün yurt geleninde sınav düzenlendi. Beyza A. da evinden çıkıp sınava gireceği Necmettin Erbakan Üniversitesi Kampüsü'ndeki Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi'ne gitmek için Alaeddin Bulvarı'ndaki durakta otobüs beklemeye başladı. Beyza A., sınava geç kalacağını anlayınca devriye görevi yapan trafik polislerinden yardım istedi. Üniversite adayı kızın isteğini geri çevirmeyen polis ekipleri, Beyza A.'yı sınava gireceği salonun bulunduğu fakülteye götürdü. Polisler yardım ettiği için mutlu olduğunu belirten Beyza A., Bugün sınava gitmek için evimden çıktım. Otobüs gecikince, polislerimizden yardım istedim. Onlarda hemen kabul ettiler, beni sınava yetiştirdiler. Çok teşekkür ederim dedi.
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