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Bodrum'da ortaya çıkarılan 2400 yıllık eserlerle ilgili açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da 2400 yıllık tarihi eserlerin ortaya çıktığı bölgeyi koruyacak şekilde önlem aldıklarını, eserleri Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinde sergilemek için çalıştıklarını bildirdi.
 04 Nisan 2021 17:08
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Bodrum'da ortaya çıkarılan 2400 yıllık eserlerle ilgili açıklama

Ersoy, dün Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde bir inşaatın temel kazısında ortaya çıkan ve Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müze Müdürlüğünce kazı çalışması başlatılan lahit mezar alanındaki eserlere ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Ersoy açıklamasında şunları kaydetti:

"Bodrum'da MÖ 4'üncü yüzyıla tarihlenen 15 mezar ve çok sayıda eserle ilgili titizlikle çalışıyoruz. Bölgeyi geçici olarak kapatıyor ve eserleri koruyacak şekilde önlemlerimizi alıyoruz. Eserlerimizi Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinde sergilemek için çalışmalarımız devam ediyor."
Anadolu Ajansı
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