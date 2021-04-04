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Ben nerede kalacağım' demişti, Vali Yardımcısı ziyaret etti

Artvin merkeze bağlı Ortaköy köyündeki yangında iki katlı evi yanan 70 yaşındaki Meryem Kesin, yangın sonrası fenalaşarak "Evim yandı, param yandı, mereğim yandı, hayvanlarım ne yiyecek?, Ben şimdi nerede kalacağım ?" demişti, Vali Yardımcısı Ömer Özbay aileyi ziyaret ederek yaraların kısa sürede sarılacağını ifade etti.
 04 Nisan 2021 17:12
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Ben nerede kalacağım' demişti, Vali Yardımcısı ziyaret etti

Evleri yanan Meryem ve İbrahim Keskin çiftinin Merkez mahallesindeki evlerinde beraberindeki köy muhtarı Yaşar Uğural, AFAD Personeli İsmail Hanlıoğlu ve İl Genel Meclis Üyesi Selman Güney ile birlikte ziyaret eden Vali Yardımcısı Ömer Özbay, yangınzede aileye "Geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Duygulu anların yaşandığı ziyarette 70 yaşındaki Meryem Keskin, Vali Yardımcısı Özbay'a sarılarak gözyaşlarına hakim olmadı. Yangında evi tamamen yanan 73 yaşındaki İbrahim Keskin, yangından kısa süre devlet yetkililerini yanlarında görmelerinin üzüntülerini hafiflettiğini söyledi.

Yangında hiçbir eşyasını kurtaramadığını ve evinin kül olduğunu belirten Keskin, "Yangını söndürmek için eve girerek elektrik sigortasını kapattım. Bu sırada alevler ellerimi yaktı. Ellerimde ufak tefek yanıklar var. Rabbimize şükürler olsun can kaybımız yok. Hayvanlarımızı kurtardık. Ancak evim tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Devletimizin itfaiyesi, orman dairesinin arazözleri, jandarma ekipleri, AFAD ekipleri ile köylülerimiz yangını söndürmek için canla başla mücadele etti. Toplam 12 hane ev yandı. Devletimizden, hükümetimizden ve milletimizden Rabbim razı olsun. Biz yangınzede ailelerin yanlarında olduklarını gördük. Acımızı ve üzüntümüzü paylaştılar. 'Bir şeye ihtiyacımız var mı?' diye sordular. Devletimizin bütün kurumları bizlerin yaralarını sarmak için seferber oldu. Bizlerin her türlü ihtiyacını karşılıyorlar. Devletimiz bizlere yanan evlerimizin üzüntüsünü kısa sürede unutturdu. Bizim ülkemiz ve devletimiz çok güçlüdür bizleri mağdur etmez. Allah devletimize, hükümetimize ve milletimize bir zeval vermesin" diye konuştu.

Eşiyle birlikte köyün Merkez mahallesinde bulunan evlerinde kalmaya başladıklarını anlatan Keskin, "Köyümüzün merkez mahallesinde de evimiz var. Yangının ardından buradaki evimize yerleştik. Devletimizin sağolsun çadır verecekti ancak ihtiyacımız olmadığı için almadık. Akrabalarımız ve komşularımız da evlerini açtılar. Şükürler olsun aç ve açıkta değiliz. Yanan evimin mahallesinde tarlalarımız ve bahçemiz var. Bundan dolayı burada ev olarak kullanabileceğimiz bir konteyner talebimiz oldu. Bu talebimizi değerli valimiz yerine getireceğini söyledi. Çok mutlu olduk. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin" dedi.

Artvin Vali Yardımcısı Ömer Özbay ise devlet olarak yangında zarar gören vatandaşların yaralarını en kısa sürede saracaklarını ve devletin her zaman yanlarında olduğunu söyledi.

Yangın afetinden duyduğu üzüntüsünü dile getiren Özbay ise "Devlet olarak her türlü yangın, sel gibi doğal afetlerde ve vatandaşlarımızın yanındayız. Evleri yanan vatandaşlarımızın yarlarını en kısa sürede saracağız. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeyeceğiz. Yangında en büyük tesellimiz can kaybı ve yaralanma olayının olmamasıdır. Yangınzede vatandaşlarımız başta olmak üzere bütün köylülerimize bir kez daha geçmiş olsun diyorum. Yangında mağdur olan vatandaşlarımıza maddi ve manevi her türlü desteği sağlıyoruz. Ayrıca yangın ardından hasar-zarar tespit çalışmalarına başladık. Devlet olarak ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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