Hobi olarak başladı, günde 600 yumurta üretiyor

Asıl mesleği Jeofizik Mühendisliği olan 59 yaşındaki Ali Karan, bir süre önce hobi amaçlı beslemek üzere iş yerine 5-6 tavuk aldı. Kanatlı grubunu sevdiğini ve güvercin, tavuk, ördek gibi hayvanları beslediğini aktaran Karan, özellikle tavuk üzerinde yoğunlaştığını, 2 günde bir taze yumurta aldığını ve durumun çok hoşuna gittiğini belirtti. Daha sonra bu konuda başarılı olduğunu düşünen Karan, tavuk ve yumurta işine girebileceğine karar verdi ve hobisini işine çevirdi.

5 buçuk dönüm arazide 800 tavuk ile başladı

Toroslar ilçesi Resul köyünde kendisine ait bir arazide 800 tavuk ile üretime başladığını aktaran Karan, 5 buçuk dönümlük bir alanda gezen tavuk yumurtası üretimi yaptığını ve günde 600 yumurta ürettiğini dile getirdi. Kendi köyü ve çevre köylere başta olmak üzere Mersin ve il dışına da satışlar gerçekleştirdiğini ifade eden Karan, "Ben kanatlı grubunu seviyorum, keklik, güvercin gibi. Çiftliğimiz de bunlar da var. Bununla alakalı ilçe tarımdan gerekli izinleri de aldık. Şirketimizin bünyesine gıda tarım ve hayvancılık ilave ettik. Bu canlılar hassas hayvanlar. Bugüne kadar hiç hastalık vs. benzeri bir şey yüzünden hayvan kaybı yaşamadık. Fırsat olursa ve talep olursa işimizi geliştirmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Tavuklara rahat bir ortam oluşturuyoruz"

Mersin'in tamamına günlük ve taze gezen tavuk yumurtası ulaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Karan, üretime kısa süre önce başladıkları için zaman zaman satış konusunda zorlandıklarını kaydetti. Kendilerinin diğer gezen tavuk yumurta üreticilerinden ayıran en büyük özelliğin 5 buçuk dönümlük bir arazide bu işi yapmaları olduğunu aktaran Karan, "Küçük bir alan olsa ve gezdiriyorsanız da bunun adı gezen tavuk olur. Fakat bizim farkımız, büyük bir alanda bu işi yapıyoruz. Dolayısıyla hayvanlar mutlu mesut geziyorlar. Ortamları çok rahat. Zeytin ağaçlarının altındalar. Yazın bunun faydasını çok görüyoruz. Tavukların rahat edebileceği bütün şartları yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Kaliteli yemler veriyoruz. Dışarıda geziyorlar. Yeşillik de getiriyoruz. Bizim tavuklarımız gerçekten gezen tavuk. Yaptığımız işi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Markalaşma düşüncelerinin de olduğunu söyleyen Karan, "Alanımızı genişletmeyi düşünüyoruz. Belki, bunun yanında tarıma da girmeyi düşünüyoruz. Tavuk sayımızı, bin 500, 2 bine kadar çıkarabiliriz. Bir sonraki aşamada etlik tavuk üretmeyi de düşünüyoruz" dedi.