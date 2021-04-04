Muhalefet, 103 amiralin bildirisine ne dedi?

Akşener'den bildiri tepkisi: "Bu bir zevzekliktir"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Emekli amirallerin canı sıkılmış, gece bir bildiri yayınlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum. Bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, emekli amirallerin yayımladığı bildiri hakkında Parti Genel Merkezinde basın açıklaması düzenledi. Akşener, İYİ Parti'nin her zaman demokrasisinin yanında, vesayet ve diğer odakların karşısında olduğunu belirtti.

"Bu bir zevzekliktir"

Bildiriyi eleştiren Meral Akşener, "Şimdi sabah bir uyandık. Emekli amirallerin canı sıkılmış, gece bir bildiri yayınlamışlar. Kişisel fikrimi söylüyorum. Bu bir zevzekliktir. Bu zevzekliklerden Türkiye çok çekti" ifadelerini kullandı.

Emekli amirallere çağrıda bulunan Akşener, "Siyaset siyasetçi tarafından yapılır. Bu arkadaşlarımız bilgilerini, görgülerini emekliliklerinde elbette çeşitli STK'lar içerisinde ve varsa siyasi partilerin içerisinde o bilgileri o görgüleri kamuoyuyla paylaşabilirler. Vatandaşımızın derdine çare olmak için ortaya koyabilirler. Muhalefet partilerini, muhalefet siyasetini beğenmiyorlarsa derhal bir siyasi parti kurup onun üzerinden yürüyebilirler ama bugün darbe çağrıştıracak bütün gerçek gündemi örtecek herhangi bir yolun oluşmasına da sebep olamazlar. Böyle bir hakları da yoktur, hadleri de yoktur. Elbette herkes fikrini söyler. Zamanın içinde söyler hem de en sert biçimde söyler. Ama bunu demokrasiye bir tehditmiş gibi algılanabilecek bir yolu açmaktan imtina ederler" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'dan bildiri açıklaması: Sahte gündemler tutmaz

CHP'den de konuyla ilgili açıklama geldi.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bu sahte gündemler tutmaz. Halkımızın tek gerçek gündemi sofrasıdır. Büyük ve ünlü Ekonomist @RTErdogan yarattığın ekonomik yıkım ile seni yüzleştireceğim. Geleceğini kararttığın gençlerimizin hikayelerini buradan paylaşacağım."

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan da bir açıklama var. "AKP'nin mağduriyet kastığı sahte gündemleri konuşmaya değer bulmuyoruz" diyen Öztrak, şunları söyledi:

"Genel Başkanımız dünden beri işsiz gençleri can kulağı ile dinlemektedir. Gençlerimizin hali saraylardan görünmüyor ama bizden söylemesi bu gençler manipülasyon nedir biliyorlar. Boşuna nefesinizi harcamayın."