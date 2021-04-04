Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı?

Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüs geçirenlerin hastalığın altıncı ayından sonra aşı olabileceklerini belirterek, "Antikorlarının şu ana kadar altı aya kadar koruyuculuk yaptığına dair bilgi birikimi söz konusu" dedi.

Koronavirüs geçirenler, inaktif yöntemle geliştirilen Sinovac aşısını mı, mRNA tekniği ile geliştirilen BioNTech aşısını mı olmalı?

TRT Haber'e konuşan İlhan, bu soruyu şöyle yanıtladı:

"Hastalığı geçirenler altıncı ayı tamamladıktan sonra istedikleri aşıyı olabilirler. Şu anda Türkiye'de uygulamada olan Sinovac ve BioNTech için bir farklılık söz konusu değil, her iki aşıda vatandaşlarımızın tercihi dahilinde hastalığı geçiren kişiler tarafından kullanılabilir."

İki tür aşının da yüzde 80'den fazla koruyuculuğu olduğunu aktaran İlhan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de açıklanan Sinovac'ın sonuçlarına göre yüzde 83 düzeyinde koruyucu olduğunu bilmekteyiz, aynı şekilde BioNTech için de bu rakam yüzde 90'a yakın düzeyde. Yani her ikisinin de yüzde 80'den fazla koruyucu olması her iki aşının daha güvenerek bize yapılabileceğini gösteriyor."

Aşıların kısa vadede yan etkileri de benzer. Bu nedenle aşı olanlar bir süre hastanelerde bekletiliyor.