Bakan Koca: Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19'a karşı aşının, maske ve mesafeden daha fazla koruduğunu belirterek, vatandaşlardan biraz daha sabırlı olmasını istedi.
|04 Nisan 2021 18:26
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Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Aşı, maske ve mesafeden daha fazla korur, biraz daha sabır. Eğer yola sabırla devam edersek, aşı sıramız geldikçe, hayatta sözü bile edilmez, bizi nihayet güvende hissettirecek küçük bir acı yaşayacağız. Aşı devam ederken büyük acılarımızın sayısı azalacak. Dünkü vefat sayısının 186 olmasında sebep çok. Risk almayalım."
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