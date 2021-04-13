İkili eğitimde 2 saat artırımlı ek ders ücreti alan okul yöneticilerine yönetici atamada ek puan verilir mi?

Soru; İyi günler Ahmet Bey. İlkokulda okul müdürü olarak görev yapmaktayım. Okulumuz bünyesindeki ilkokul normal eğitim, okulumuz bünyesinde 2 ana sınıfı 4 öğretmen vardır. Ana sınıflarımız ikili öğretim yapmaktadır. Bizlerde ek ders ücreti alırken 2 saat haftada ikili öğretim ücreti fazla alıyoruz. Yönetici atama yönetmeliği Ek 2 değerlendirme formunda ikili öğretimde görev yapan okul idaresi her yıl için 1 puan alır diyor. Biz ana sınıflarının ikili öğretimde olmasından dolayı ek ders ücretini fazla alıyoruz. Puanı da alabilir miyiz. Bu konuda sizin görüşünüzü öğrenmek istedim. Teşekkür ederim. Saygılar.

Cevap;

05.02.2021 tarih ve 31386 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliğinin " YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMU" başlıklı Ek-2'si "C. HİZMET SÜRESİ" bölümü 5. sırasında yer alan "Son dört yıl içinde ikili eğitim yapan okullarda fiilen görev yapan yöneticilere her yıl için " kriterine 1 Puan verilmektedir.

Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2020 ve 2021 yıllarım kapsayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 28.08.2019 tarihli ve 2019/1 sayılı Kararının "Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Mali ve Sosyal Haklar" bölümünün "ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlan yöneticilerinin ilave ek ders ücreti" başlıklı 7. maddesinde; "(1) 2006/11350 sayılı Kararın 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca örgün ve yaygın eğitim kurumlarındaki yöneticilere ödenmekte olan ek ders ücreti, ikili öğretim yapan örgün eğitim kurumlarındaki yöneticilere ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenir." denilmektedir.

Bu çerçevede, Milli Eğitim Bakanlığın bağlı eğitim kurumlarında görevli yöneticilere, ikili öğretim yapan eğitim kuramlarında görevli olmalarına bağlı olarak ilave ek ders ücreti ödenmektedir.

Fakat bazı okullar tamamen ikili öğretim yapmakta iken bazı okullar hem normal öğretim hem de bazı eğitim kademelerinde ikili öğretim yapmaktadır. Örneğin okul ilkokul, ortaokul veya lise olup normal öğretim yapmakta iken okul öncesi sınıfları bulunmakta bu sınıflarda ikili öğretim yapabilmektedir. Ya da aynı binada sabah ilkokul, öğleden sonra ortaokul olarak faaliyet gösteren okullarda bulunmaktadır.

Şöyle ki aynı binada sabah ilkokul, öğleden sonra ortaokul olarak faaliyet gösteren okullarda ikili öğretim kapsamında değerlendirilerek haftada 2 saat artırımlı ek ders ücreti ödenip ödenmeyeceğine ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü 14.12.2015 tarih ve 12865537 sayılı görüş yazısında; "Bu durumda söz konusu okul müdürünün aynı binada sabah ve ilkokul, öğleden sonra ortaokul olarak eğitim vermek üzere faaliyet yürüten iki okulun müdürlüğünü birlikte yürütüyor olması şartıyla, fiili olarak ikili öğretim kapsamında görev yaptığı göz önünde bulundurulduğundan bu görevine bağlı olarak ek ders ücretinin iki saat artırımlı ödenmesi gerektiği değerlendirilmektedir."

"Bununla birlikte, iki okulun müdür yardımcıları ayrı olduğundan, müdür yardımcılarının bu kapsamda ek ders ücretinden yalandırılmaları mümkün bulunmadığı gibi, ilkokul ve ortaokulun müdürlerin ayrı olması durumunda her iki müdüründe söz konusu ek ders ücretinden yararlandırılmaların mümkün olamayacağının hatırlatılmasında yarar görülmektedir." açıklamalarında bulunmuştur.

Yine ikili öğretim yapılan okul öncesi sınıflarında okulda görevli yöneticilerden ikili öğretime bağlı olarak okulda bulunmak durumunda olanların ek ders ücretlerinin, ders yılı süresince haftada 2 saat artırımlı ödenmesi gerektiğine dair Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 13.03.2013 tarih ve 103490 sayılı görüş yazısında; "İkili öğretim yapılmayan eğitim kurumlarında görev yapan yöneticilerden daha fazla görevlerinin başında bulunmak durumunda olan yöneticilerin, bu görevleri karşılığında haftada iki saat daha ek ders ücretinden yararlandırılmalarının sağlanması amaçlanmıştır. Bu çerçevede okul öncesi sınıflarında ikili öğretim yapıldığı belirtilen okulda görevli yöneticilerden ikili öğretime bağlı olarak okulda bulunmak durumunda olanların ek ders ücretlerinin haftada 2 saat artırımlı ödenmesi gerektiği değerlendirmektedir" açıklamalarında bulunmuştur.

Dolayısıyla okulları tamamen ikili öğretim kapsamında olsun yada olmasın okulundaki bazı eğitim kademelerinde ikili eğitim yapılan okul yöneticilerine ek ders ödenmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığı görüş bildirdiğinden ikili eğitime bağlı olarak haftada 2 saat artırımlı ek ders ücreti ödemesi yapılan okul yöneticilerine Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliğinin "YÖNETİCİ DEĞERLENDİRME FORMU" başlıklı Ek-2'si "C. HİZMET SÜRESİ" bölümü 5. sırasında yer alan "Son dört yıl içinde ikili eğitim yapan okullarda fiilen görev yapan yöneticilere her yıl için " kriterine 1 Puan verilmesi gerekmektedir.

Ahmet KANDEMİR