41 bin 998 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.
|04 Nisan 2021 20:47
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Sağlık Bakanlığı 4 Nisan 2021 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.
Türkiye'de son 24 saatte 246 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 41 bin 998 kişinin testi pozitif çıktı, 185 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Hasta sayısı 1.508 olarak açıklandı.
Test sayısı 39 milyon 566 bin 099'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 487 bin 050, vefat sayısı 32 bin 263, ağır hasta sayısı 2 bin 211 oldu.
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