1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Süveyş'te sıkışan geminin faturası kadın kaptana kesildi

Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta "The Ever Given" isimli yük gemisinin karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına neden olduğu suçmalarıyla karşı karşıya kalan Mısır'ın ilk kadın kaptanı Marwa Elselehdar suçlamalara isyan etti.
 04 Nisan 2021 19:07
+Aa- Yazdır
Süveyş'te sıkışan geminin faturası kadın kaptana kesildi

Mısır'daki dünyanın en önemli su yolu olan Süveyş Kanalı'nda 24 Mart'ta karaya oturarak deniz trafiğinin durmasına ve milyarlarca ekonomik zarara neden olan 'Ever Given' isimli yük gemisinde yaşanan krizin faturası ülkedeki ilk kadın kaptanına kesildi. Mısır'ın ilk kadın gemi kaptanı Marwa Elselehdar yüzlerce mil uzakta başka bir gemide olmasına rağmen Süveyş Kanalı'nı tıkanmasından sorumlu kişi olarak gösterildiğini ifade etti.

GEMİYİ SIKIŞTIRAN KİŞİ İLAN EDİLDİ

Marwa Elselehdar, suçmalara yönelik sessizliğini İngiliz medyasına bozdu. Ever Given adlı yük gemisinin Süveş Kanalı'nda karaya oturduğu tarihte İskenderiye'de Aida IV adlı gemide ikinci kaptanı olarak çalıştığını kaydeden Elselehdar " İnternette yalan ve iftiralarla beni hedef gösterdiler. Bu koca bir yalan" dedi.29 yaşındaki Marwa'nın kadın gemi kaptanı olması nedeniyle cinsiyeti nedeniyle hedef tahtasına oturtulduğunu ifade etti. İddialar karşısında şaşkına döndüğünü belirten Elselehdar, "Şoke oldum. Belki bu alanda başarılı bir kadın olduğum için ya da Mısırlı olduğum için hedef alınmış olabileceğimi hissettim, ama emin değilim." ifadelerini kullandı.

DÜNYANIN EN ÖNEMLİ SU YOLUNDA SIKIŞMIŞTI

Japon firma Shoe Kisen'in sahibi olduğu 400 metre uzunluğundaki (yaklaşık dört futbol sahası) 20 bin konteyner taşıma kapasiteli yük gemisi 24 Mart'ta kanal yolunda yakalandığı kum fırtınası sonrası rotadan çıkıp, kıyıya çarparak kanalda sıkışmıştı. Geminin sahibi Japon firma yaşanan olaydan iki gün sonra yaptığı açıklamada, geminin yeniden yüzdürülmesine yönelik girişimlerde zorluklarla karşılaşıldığını bildirmişti. Geminin Mısır'a günlük yaklaşık zararı 12-14 milyon dolar olduğu tahmin edilirken, The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtilmişti. Süveyş Kanalı'nda karaya oturan Evergreen isimli dev yük demisi 7'nci günde kurtarıldı. Çalışmaların ardından gemi yüzdürülürken Mısır'ın Süveyş kanalı yetkilisi geminin hareket ettirilmesinin ardından kanaldaki trafiğin açıldığını bildirmişti. Mısır'ın 'Ever Given' kargo gemisinin şirketi Evergreen'den 1 milyar dolar tazminat talep edeceği ifade edilmişti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
11 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gardaşa rekor ihracat
04 Nisan 2021 08:58		 SİHA'lar Ukrayna semalarında
04 Nisan 2021 06:55
Bilim insanları: Aşılar mutasyonlara karşı etkisiz kalabilir
03 Nisan 2021 16:49		 SpaceX'e ait roketin parçası Washington eyaletinde tarlaya düştü
03 Nisan 2021 12:30
LED'i icat Nobel Fizik Ödülü'lü Japon fizikçi Akasaki öldü
03 Nisan 2021 09:02		 Türk Dışişleri: EOKA bir terör örgütüdür
03 Nisan 2021 00:22
ABD'de Kongre Binası önünde saldırı: Saldırgan ile bir polis memuru öldü
02 Nisan 2021 22:03		 Süveyş Kanalı'nı tıkayan gemiye 1 milyar dolarlık tazminat talebi
01 Nisan 2021 19:28
Almanya Başbakanı Merkel: Virüsü birlikte yeneceğiz
01 Nisan 2021 19:10		 Fransa, koronavirüse karşı açık havada alkolü yasakladı
01 Nisan 2021 17:13
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:03 - RTÜK: Milli iradenin yanında, darbecilerin karşısındayız21:32 - Bakan Ziya Selçuk, Sivas'ta Spor Çalıştayı'na katıldı21:26 - 'Köy odasının Atatürk Evi olarak kullanıldığı' iddiası21:22 - Kamu kurumları ve belediyeler tedarikçiler ile dijital ortamda bir araya gelecek21:15 - Bazı emekli amiraller ifadeye çağrılacak21:13 - Beşiktaş 8 maç sonra kaybetti
21:02 - Gelecek Partisi eski İl Başkanı kumar baskınında yakalandı20:47 - 41 bin 998 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı20:43 - 68 yıl önce batan Dumlupınar'da 81 asker şehit oldu20:41 - Diyarbakır Büyükşehir, tesislerini POMEM adaylarına açtı20:29 - Bakan Kurum: Kanal İstanbul'u yapacağız20:23 - 30 yılın teslimat rekoru tabii ki Eminevim'den!
19:48 - 157 yıldır lokum üretip tüm dünyaya satıyorlar19:37 - Adliye'de polisin elinden kaçan şüpheli vurularak yakalandı19:28 - Meral Akşener: Bu bildiri zevzekliktir19:09 - En az vaka olan Şırnak'ta, piknik alanları doldu19:07 - Süveyş'te sıkışan geminin faturası kadın kaptana kesildi
19:00 - YÖK: Bildiri, TSK'yı töhmet altında bırakan bir girişimdir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Turiste ceza yazan polisin İngilizcesi tercümanlara taş çıkarttı
103 emekli amiral imzaladığı darbe imalı bildiriye soruşturma
Yemek Sepeti'nden sızan veriler satışta
Gözde bölümler gözden düştü
Ankara'da yüz yüze eğitimde yeni karar
21 yaşında gazi oldu, 24 yıldır mesleğini severek yapıyor
Sayılar güncellendi: Üye sayısı artan ve azalan partiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın açıklama yapacak
Doç. Dr. Ertem: Bizim aleyhimize bir mutasyon gerçekleşti
Uzmanlar açıkladı: Vaka sayısı 300-350 bin arasında
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
laf aramızda 1
bacıyan-ı rum 3
kayışı koparmak 1
su fakiri ülke 1
mah 1
Sahibinden.com da sahibinden bir şey bulamamak 2
tandans 1
ciddiyetsizlik 3
kişniş 2
element uydurmak 5
SON İLANLAR
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Arjemek Jeotermal Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 3 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Bayburt Arpalı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK 77 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam