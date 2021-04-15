MEBBİS yönetici görevlendirmeleri iki yönetmeliğe aykırı

Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (Mebbis) Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimleri, İl ve İlçe Yöneticilerinin Görevlendirilme ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinin "Görevlendirme Esasları" başlıklı 6. maddesi 3. fıkrasında; "(3) MEBBİS İl/İlçe Yöneticisi olarak görevlendirilecek personelin üzerinde Okul/Kurum Yöneticiliği görevlendirmesi hariç başka bir göreve ait (Fatih Projesi, ARGE vb.) Bakanlık veya Valilik/Kaymakamlık görevlendirmesi bulunmaması gerekir." hükümleri bulunmaktadır. Yani bu yönetmelik MEBBİS İl/İlçe Yöneticisi olarak görevlendirilecek personelin okul/kurum yöneticisi olabilmesini muaf tutmaktadır.

Fakat Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Boş kadro tahsisi ve kullanımı" başlıklı 29. maddesi 1. fıkrası (e) bendindeki; "(1) Bakanlığa tahsis edilmiş bulunan serbest öğretmen kadro sayısının, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca ülke genelinde belirlenen yönetici ve öğretmen norm kadro sayısından fazla olması halinde, fazla durumdaki boş kadrolar il milli eğitim müdürlüklerine aktarılır. Bu kadrolar; e) Kadroları doğrudan merkez teşkilatına bağlı eğitim kurumlarında bulunan yönetici ve öğretmenler ile yöneticilik görevi verilenler hariç olmak üzere, Bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında altı aydan fazla süreli görevlendirilen öğretmenlerin, görevlendirilmelerinden önce atanmalarında, kullanılmak üzere Bakan onayı ile il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine aktarılır." hükümlerine göre altı aydan fazla süreli görevlendirilen öğretmenlerin yöneticilik görevlerinden ayrılarak kadrolarının il milli eğitme çekilmeleri öngörülmüştür.

Aynı hüküm 05.02.2021 tarih ve 31386 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliğinin "Yöneticilik görevinin sona ereceği ve devam edeceği durumlar" başlıklı 36. maddesi 1. fıkrası (ç) bendindeki; "(1) Yöneticilik görevi; ç) Yurt içinde veya yurt dışında başka bir göreve bir yıl veya daha fazla süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin bu görevlendirmenin yapıldığı; bunlardan Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında yönetici olarak geçici görevlendirilenler hariç olmak üzere, Bakanlığın merkez veya taşra teşkilatı ile eğitim kurumlarında ya da diğer kurumlarda bir yıldan az süreyle görevlendirilenlerin toplamda bir yılın dolduğu tarihten itibaren sona erer." hükmüne göre; bir yıldan az süreyle görevlendirilenlerin toplamda bir yılın dolduğu tarihten itibaren yöneticiliklerin sona ereceğini kayıt altına almıştır.

Maddenin 3. fıkrasında ise "(3) Yöneticilikleri birinci fıkranın (c), (ç), (d) ve (e) bentlerine göre sona erenler, söz konusu görev veya aylıksız iznin bitimini müteakip, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda alanlarında boş norm kadro olması ve istemeleri halinde bu eğitim kurumuna; aksi durumda ise öncelikli olarak kadrolarının bulunduğu ilçe içerisinde durumlarına uygun bir eğitim kurumuna, ilçe içerisinde durumlarına uygun norm kadro bulunmaması halinde ise il içerisinde istekleri de dikkate alınarak alanlarında boş norm kadro bulunan eğitim kurumuna öğretmen olarak atanır." hükümleriyle bu durumda olanlara nasıl işlem yapılacağı kayıt alına alınmıştır.

Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri (Mebbis) Bakanlık Merkez Teşkilatı Birimleri, İl ve İlçe Yöneticilerinin Görevlendirilme ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmeliğinin "Görevlendirme Esasları" başlıklı 6. maddesi 3. fıkrasındaki; "(3) MEBBİS İl/İlçe Yöneticisi olarak görevlendirilecek personelin üzerinde, Okul/Kurum Yöneticiliği görevlendirmesi hariç başka bir göreve ait (Fatih Projesi, ARGE vb.) Bakanlık veya Valilik/Kaymakamlık görevlendirmesi bulunmaması gerekir." hükümleri;

1-Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici Ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmeliğinin "Boş kadro tahsisi ve kullanımı" başlıklı 29. maddesi 1. fıkrası (e) bendindeki hükümlerine aykırıdır.

2- Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliğinin "Yöneticilik görevinin sona ereceği ve devam edeceği durumlar" başlıklı 36. maddesi 1. fıkrası (ç) bendindeki hükümlerine aykırıdır.

Dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı, MEBBİS İl/İlçe Yöneticisi görevlendirmelerinden vazgeçerek yetişmiş ve tecrübe kazanmış bu personeli kadrolu olarak MEBBİS İl/İlçe Yöneticisi olarak atamamanın yolunu bulmalıdır.

Çünkü bu personele aşağıdaki şekilde tebligatlar gönderilerek mevzuat hatırlatılmakta, bu personelinde MEBBİS yöneticisi görevlendirme yönetmeliğinden kaynaklı nedenlerle kafası karışmaktadır.

Ahmet KANDEMİR