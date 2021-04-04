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Bakan Kurum: Kanal İstanbul'u yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul projesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul'u yapacağız. Şimdi her zamankinden daha çok inanıyoruz" ifadelerini kullandı.
 04 Nisan 2021 20:29
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Bakan Kurum: Kanal İstanbul'u yapacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin açıklama yaptı. Bakan Kurum, Kanal İstanbul Projesi'ne her zamankinden daha çok inanıldığını kaydederek, "Dün gece itibarıyla, Cumhurbaşkanımızın 'inadına yapacağız' derken tam olarak neyi, nereleri, hangi mihrakları, kimleri kastettiği ayan beyan ortaya çıkmıştır. Bu sözde emekli Amirallerin yelkenlerini kimin rüzgarıyla şişirdiklerini milletimiz çok iyi bilmektedir. Ve milletimiz her fırsatta onlara; 'Hükümetlere istikamet verdiğiniz o deniz bitti' demiştir" dedi. Bakan Kurum, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Bugün, 'Ya Kanal Ya İstanbul' diyenlerle; ÇED Raporu'nu okumadan televizyonlarda ahkam kesenlerle, Gezi sürecinde hadsizce hükümetimizden tüm dev projelerin durdurulmasını isteyenler, Türkiye'nin tüm projelerine itiraz eden takozcu odalar ve birliklerle; bu ülkedeki her hayra fren olmaya çalışan kör ve sağır muhalefet anlayışı, bundan 1 yıl önce Kanal İstanbul'a dair millet iradesini yok sayan açıklamalarıyla ortaya çıkan 126 emekli büyükelçinin sözleriyle; dün gece yarısı, Kanal İstanbul'u bahane edip, zihinlerindeki antidemokratik kalıntıları izhar eden darbeci bildiriye imza atan 103 emekli amiralin kullandığı ifadeler ne kadar da birbirlerine benzemektedir."

Bakan Kurum, projelerin eserlere dönüştürülmeye devam edileceğinin altını çizerek, "Bunlar; aynı gönyeyle çizilmiş, aynı tezgahtan geçirilmiş, aynı merkezden sufle almış, aynı fabrikadan çıkmış, yıllar yılı millet iradesine kast eden vesayetçi odakların son kalıntılarıdır, son sözleridir. Biz dün olduğu gibi bugün de; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, ülkemizin ve milletimizin hayrına gördüğümüz projeleri bir bir esere dönüştürmeye devam edeceğiz. Siz bir söyleyeceksiniz, biz bin yapmaya devam edeceğiz. Siz olmaz diyeceksiniz, biz nasıl olduğunu eser üreterek ortaya koymaya devam edeceğiz. Olmaz dediğiniz nice projelerimiz gibi Kanal İstanbul'u da milletimize armağan edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kanal İstanbul'un denizcilik, ulaşım ve uluslararası ilişkiler tarihini değiştirecek bir proje olduğunu söyleyen Bakan Kurum, "Bir devlet ve millet projesidir. Bu aziz vatanın istiklalinin, gelecek nesillerimizin istikbalinin garantisidir. Dünyanın inci gerdanlığı olan İstanbul boğazımızı koruma, kurtarma, özgürlüğünü teminat altına alma projesidir. 1400 yıllık sevdamız olan İstanbul'un var olan marka değerini en yüksek noktaya taşıyacak projedir. Türkiye'yi şehircilik, lojistik, ulaşım, ar-ge ve deniz ticaretinin merkez ülkesi konumuna yükseltecektir. On binlerce gencimize istihdam sağlayacak, yatırım bedelini birkaç yıl içerisinde karşılayacak, her yıl milli ekonomimize milyarlarca liralık katkı sunacak bir projedir. 56 kurum ve kuruluşumuzun, belediyelerimizin, üniversitelerimizin, 200'den fazla bilim adamımızın, medya ve vatandaşlarımızın katkılarıyla hazırlanan Türkiye'nin en kapsamlı ÇED Raporu'yla hayata geçirilmektedir" ifadelerini kullandı.

Dünyanın en çevreci projelerinden biri olduğunu da söyleyen Bakan Kurum, "Proje alanının yaklaşık yüzde 52'si yeşil alan olan; sosyal donatı alanları, yürüyüş parkurları, bisiklet yolları, millet bahçeleri ve ekolojik koridorlardan oluşan Türkiye'nin en çevreci şehircilik projesidir. Deprem Dönüşümü Rezerv Konut Alanı'nda, 500 bin nüfusuyla Dünya'nın en geniş akıllı şehri kurulacaktır. Tüm konutlar; mahalle kültürümüzü yansıtan, az katlı, yatay mimarinin hakim olduğu bir anlayışla inşa edilecektir. Tüm planlama çalışmalarımızı tamamladık. 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı bitti. 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı bitti. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bitti. Şimdi her adaya göre projelerimizi hazırlıyoruz. Büyük Türkiye'nin en büyük yatırımı olacak Kanal İstanbul, ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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