Diyarbakır Büyükşehir, tesislerini POMEM adaylarına açtı
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, polislik sınavlarına hazırlanan adaylara destek için sosyal tesislerinin kapılarını açtı. Tesislerde adaylar eğitmenler eşliğinde spor elemelerine hazırlanıyor.
|04 Nisan 2021 20:41
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Spor salonlarında antrenman yapıyorlar, sahada idman yaparak güç depoluyorlar. Diyarbakır'da polis olma hayali kuran gençler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde yetenek sınavına hazırlanıyor.
Adaylar, 2 saatlik antrenmanlarda parkurlarda elemeler için ter döküyor. En büyük yardımcıları ise spor eğitmenleri.
Spor Eğitmeni Onur Aydın, adayları en iyi şekilde sınava hazırladıklarını söyledi:
"Kendilerinin ölçümlerini alıyoruz. Yağ oranlarına kas oranlarına bakarak onların diyet programlarını hazırlıyoruz. Bu şekilde performanslarını en iyi şekilde yansıtmalarını sağlıyoruz."
Parkur ve saha imkanına kavuşan adaylar sınavlara daha iddialı hazırlanıyor.
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