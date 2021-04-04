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Diyarbakır Büyükşehir, tesislerini POMEM adaylarına açtı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, polislik sınavlarına hazırlanan adaylara destek için sosyal tesislerinin kapılarını açtı. Tesislerde adaylar eğitmenler eşliğinde spor elemelerine hazırlanıyor.
 04 Nisan 2021 20:41
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Diyarbakır Büyükşehir, tesislerini POMEM adaylarına açtı

Spor salonlarında antrenman yapıyorlar, sahada idman yaparak güç depoluyorlar. Diyarbakır'da polis olma hayali kuran gençler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal tesislerinde yetenek sınavına hazırlanıyor.

Adaylar, 2 saatlik antrenmanlarda parkurlarda elemeler için ter döküyor. En büyük yardımcıları ise spor eğitmenleri.

Spor Eğitmeni Onur Aydın, adayları en iyi şekilde sınava hazırladıklarını söyledi:

"Kendilerinin ölçümlerini alıyoruz. Yağ oranlarına kas oranlarına bakarak onların diyet programlarını hazırlıyoruz. Bu şekilde performanslarını en iyi şekilde yansıtmalarını sağlıyoruz."

Parkur ve saha imkanına kavuşan adaylar sınavlara daha iddialı hazırlanıyor.
Memurlar.Net
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