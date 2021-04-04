Gelecek Partisi eski İl Başkanı kumar baskınında yakalandı
|04 Nisan 2021 21:02
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Çanakkale'nin Çan ilçesinde bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi İbrahim Bodur Caddesi üzerindeki bir apartman dairesine baskın düzenledi. Evde kurulan masalarda içerisinde Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu eski İl Başkanı Hüseyin Yıldırım'ın da bulunduğu toplam 12 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı.
11 ay önce yakalanmıştı
Çan'da 11 ay önce kiraladıkları apartman dairesini kumarhaneye çevirmek suretiyle korona virüs tedbirlerini de hiçe sayan 9 kişi arasında Hüseyin Yıldırım da vardı. O zaman da camdan kaçmaya çalışan Yıldırım, bu kez ayağını kırdı. Polis ekipleri, yerde yatan şahsın Gelecek Partisi eski İl Başkanı Hüseyin Yıldırım'ı acı içerisinde yatarken gördüğünde şaşkınlığı gizleyemedi.
Kumara yer ve imkan sağlayan M.A., aralarında Hüseyin Yıldırım'ın da bulunduğu S.G., Ş.Ç., A.B., H.K., M.T., M.P., A.O.I., H.Y., Z.G., H.G. isimli toplam 12 kişiye; 'Kumar Oynamak ve Yer Temin Etmek' ve 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' suçları işlediği gerekçesiyle haklarında adli işlem başlatıldı. Öte yandan, 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet etmekten 3 bin 150 TL, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu Kumar Oynamak ve Oynatmaktan bin 225 olmak üzere 4 bin 375 TL, toplamda ise 12 kişiye 52 bin 500 TL idari para cezası kesildiği öğrenildi.
Hastanede tedavi altında
Gelecek Partisi eski İl Başkanı Hüseyin Yıldırım'a ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla Çan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yıldırım'ın sağlık durumunun iyi olduğu, ayağının farklı yerlerinde kırıklar olduğu bildirildi.
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