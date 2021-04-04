Beşiktaş 8 maç sonra kaybetti
Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında 1-0 mağlup olan Beşiktaş, zirve yarışında yara alırken, 8 maç aradan sonra mağlup oldu.
|04 Nisan 2021 21:13
|+Aa- Yazdır
Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa deplasmanında boy gösteren Beşiktaş, karşılaşmanın ilk yarısında Aytaç Kara'nın golüyle 1-0 mağlup duruma düşerken, puan alacak golü bulamadı. Hücumda oldukça etkisiz bir görüntü ortaya koyan ve pozisyon üretmekte zorlanan siyah-beyazlılarda kaleci Ersin, 56. dakikada Thelin'in penaltısında gole geçit vermeyerek farkın 2 olmasını engelledi. Karşılaşmadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılan siyah-beyazlılar ligde 8 maç aradan sonra kaybetti. Beşiktaş son yenilgisini 22. haftada iç sahada oynanan Trabzonspor mücadelesinde almıştı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ronaldo'nun kaptanlık pazubandına rekor fiyat verildi!
03 Nisan 2021 08:21
|TFF, milli futbolculara prim verildiği iddialarını yalanladı
02 Nisan 2021 19:08
|TFF, üç hakemin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu
02 Nisan 2021 14:25
|Aziz Yıldırım: Bu ülkeye şikeyi sokan takım Galatasaray'dır
02 Nisan 2021 09:50
|Milli futbolcu Kaan Ayhan koronavirüse yakalandı
01 Nisan 2021 15:05
|Galatasaray'da milli takımlara giden 2 futbolcu korona oldu
31 Mart 2021 16:37
|İbrahim Kutluay koronavirüse yakalandı
31 Mart 2021 15:54
|A Milliler Letonya ile yenişemedi
30 Mart 2021 23:38
|Teknik direktör istikrarsızlığında Süper Lig'in rakibi yok
30 Mart 2021 13:43
|TFF'den Letonya maçı için seyirci kararı
29 Mart 2021 17:39