1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bazı emekli amiraller ifadeye çağrılacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında bazı emekli amirallerin açıklama organizasyonuna öncülük eden kişilerin tespit edildiği öğrenildi.
 04 Nisan 2021 21:15
+Aa- Yazdır
Bazı emekli amiraller ifadeye çağrılacak

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bir internet sitesinde bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan ve tepkilere neden olan açıklamayı hazırlayanlarla, varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen başlattığı soruşturmayı güvenlik birimleriyle koordinasyon halinde sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmada, açıklamanın organizasyonuna öncülük eden kişiler tespit edildi.

Bu isimlerin kısa süre içinde ifadeye çağrılması bekleniyor.

- Bazı emekli amirallerin açıklaması

Bir internet sitesinde bazı emekli amirallerin imzasıyla yayımlanan ve hazırlayanlar hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan açıklamada, Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, basında ve sosyal medyada yer alan "kabul edilemez" nitelikteki bazı görüntülerin üzüntü kaynağı olduğu belirtilerek, "TSK ve Deniz Kuvvetleri'ni Atatürk'ün çizdiği çağdaş rotadan uzaklaşmış gösterme çabaları" kınanmıştı.

Açıklamada, "Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti, tarihte örnekleri olan, bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidi ile karşılaşabilecektir." ifadeleri yer almıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
10 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Görüntüler tepki çekmişti! Savcı 'öldürmeye teşebbüs' dedi
04 Nisan 2021 09:51		 CHP'li milletvekiline şantaj davasında sanıklara tahliye
03 Nisan 2021 16:59
Başkasına benzettiği genç kıza muşta ile saldıran zanlı tutuklandı
02 Nisan 2021 21:39		 Tekirdağ'da Atatürk büstlerine yazı yazan şahıs tutuklandı
02 Nisan 2021 19:22
Arkadaşının boğazına bıçak dayayarak görüntü çeken zanlı tutuklandı
02 Nisan 2021 17:21		 Dublör kullanarak dolandırıcılık yapan çeteye operasyon: 6 gözaltı
02 Nisan 2021 15:15
Dezenfektan molalı polis dayağına 4,5 yıl hapis istemi
01 Nisan 2021 18:57		 Skandal görüntülerin çekildiği turşu tesisi kapatıldı
01 Nisan 2021 17:55
Müdürden, müdüre hakaret suçlaması
01 Nisan 2021 13:03		 Melek İpek'in, 112 görevlisiyle görüşmesi dosyaya eklendi
31 Mart 2021 20:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:03 - RTÜK: Milli iradenin yanında, darbecilerin karşısındayız21:32 - Bakan Ziya Selçuk, Sivas'ta Spor Çalıştayı'na katıldı21:26 - 'Köy odasının Atatürk Evi olarak kullanıldığı' iddiası21:22 - Kamu kurumları ve belediyeler tedarikçiler ile dijital ortamda bir araya gelecek21:15 - Bazı emekli amiraller ifadeye çağrılacak21:13 - Beşiktaş 8 maç sonra kaybetti
21:02 - Gelecek Partisi eski İl Başkanı kumar baskınında yakalandı20:47 - 41 bin 998 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı20:43 - 68 yıl önce batan Dumlupınar'da 81 asker şehit oldu20:41 - Diyarbakır Büyükşehir, tesislerini POMEM adaylarına açtı20:29 - Bakan Kurum: Kanal İstanbul'u yapacağız20:23 - 30 yılın teslimat rekoru tabii ki Eminevim'den!
19:48 - 157 yıldır lokum üretip tüm dünyaya satıyorlar19:37 - Adliye'de polisin elinden kaçan şüpheli vurularak yakalandı19:28 - Meral Akşener: Bu bildiri zevzekliktir19:09 - En az vaka olan Şırnak'ta, piknik alanları doldu19:07 - Süveyş'te sıkışan geminin faturası kadın kaptana kesildi
19:00 - YÖK: Bildiri, TSK'yı töhmet altında bırakan bir girişimdir
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Turiste ceza yazan polisin İngilizcesi tercümanlara taş çıkarttı
103 emekli amiral imzaladığı darbe imalı bildiriye soruşturma
Yemek Sepeti'nden sızan veriler satışta
Gözde bölümler gözden düştü
Ankara'da yüz yüze eğitimde yeni karar
21 yaşında gazi oldu, 24 yıldır mesleğini severek yapıyor
Sayılar güncellendi: Üye sayısı artan ve azalan partiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın açıklama yapacak
Doç. Dr. Ertem: Bizim aleyhimize bir mutasyon gerçekleşti
Uzmanlar açıkladı: Vaka sayısı 300-350 bin arasında
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
mazoşist 1
italik 2
kasket 4
çınaraltı 2
notunu vermek 1
cizreli gençle ingiliz şarkıcının düet yapması 1
tornado 1
Meşruiyet 1
okey oyunu 1
Kadayıfın altını kızartmak 1
SON İLANLAR
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı
Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Yalova Armutlu Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
Yalova Arjemek Jeotermal Geçici 1 İşçi Alacak
İzmir İzfaş 1 İşçi Alacak
Denizli Tripolis Kazı Başkanlığı Geçici 3 İşçi Alacak
Burdur Salda Gölü Turizm Geçici 1 İşçi Alacak
Bayburt Arpalı Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK 77 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam