Ankara'da 17 kişilik minibüsten 40 düzensiz göçmen çıktı
|04 Nisan 2021 22:44
|+Aa- Yazdır
Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma kapsamında, İran'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giren düzensiz göçmenlerin kente geleceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Gölbaşı ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs ile organizatörlerin bulunduğu otomobili durdurdu. 17 kişilik minibüste yapılan kontrolde, 38'i Afganistan, 2'si Pakistan uyruklu 40 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatörler A.İ., K.B. ve M.N. ile birlikte minibüs şoförü Ö.B. gözaltına alındı.
1500 DOLAR KARŞILIĞINDA ANLAŞMIŞLAR
Öte yandan yapılan detaylı incelemede, göçmenlerin kendilerini yurt dışına kaçak yolla çıkarmaları için bin 500 dolar karşılığında göçmen kaçakçısı Afganistan uyruklu organizatör M.N. ile anlaştıkları saptandı.
M.N.'ye, A.İ. ve K.B.'nin yardım ettiği ve üçlünün farklı bir otomobille minibüse öncülük ettiği öğrenildi. Yakalanan 40 düzensiz göçmenin de, 12 saatlik yol boyunca yemek yemedikleri, su içmedikleri öğrenildi.
Ankara polisi ise yakalanan 40 düzensiz göçmenin temel ihtiyaçlarını karşılayarak, yemek verdi. Düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi ve Geri Gönderme Merkezine teslimi için işlem başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
04 Nisan 2021 23:45
|Plastik kapakla, 8 engelli tekerlekli sandalyeye kavuştu
04 Nisan 2021 22:49
|Doğu Karadeniz'de çay üreticilerine kısıtlama muafiyeti
04 Nisan 2021 22:48
|68 yıl önce batan Dumlupınar'da 81 asker şehit oldu
04 Nisan 2021 20:43
|157 yıldır lokum üretip tüm dünyaya satıyorlar
04 Nisan 2021 19:48
|En az vaka olan Şırnak'ta, piknik alanları doldu
04 Nisan 2021 19:09
|Koronavirüs geçirenler hangi aşıyı yaptırmalı?
04 Nisan 2021 18:24
|Hobi olarak başladı, günde 600 yumurta üretiyor
04 Nisan 2021 17:18
|Doç. Dr. Ertem: Bizim aleyhimize bir mutasyon gerçekleşti
04 Nisan 2021 17:16
|Ben nerede kalacağım' demişti, Vali Yardımcısı ziyaret etti
04 Nisan 2021 17:12