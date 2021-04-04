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Doğu Karadeniz'de çay üreticilerine kısıtlama muafiyeti

Doğu Karadeniz'de yaklaşan yaş çay tarımı öncesi bahçelerinde gübreleme ve bakım yapan üreticiler, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Ziraat Odaları'ndan çiftçi belgesi alan üreticiler, bahçelerinde çalışmayı sürdürdü.
 04 Nisan 2021 22:48
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Doğu Karadeniz'de çay üreticilerine kısıtlama muafiyeti

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında mayıs ayında üretim sezonu başlıyor. Üreticiler de bahçelerinde gübreleme ve bakım çalışması başlattı. Ancak üreticiler hafta sonu getirilen kısıtlama ile bahçelerinden uzak kaldı. Bunun üzerine çay üretiminin olumsuz etkilenmemesi için üreticiler, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Ziraat odalarından çiftçi belgesi alan üreticiler, bahçelerinde çalışmayı sürdürdü. Hafta sonu havaların da güzel olmasını fırsat bilen üreticiler, gübre verdi, budama yaptı. Bazı üreticiler ise bahçeleri kazarak sebze ekti. Bahçe temizliği yapan bazı vatandaşlar ise çıkan odunları teleferik yardımıyla evlerine taşıdı.

'İKİ GÜNDE HIZLICA ÇALIŞIYORUZ'

Rize'de çay bahçesine gübre veren Kenan Pehlivan, "Kısıtlamadan faydalanarak bahçe işlerimize yöneldik. Çay bahçeme gübre veriyorum. Üreticilere de kolaylık getirildi, çay işlerini hafta sonu halledebilmesi için çiftçi belgesi ile seyahatine izin verildi. Ben kısıtlamadan önce geldim köyüme sorun yaşamadım. 2 günde işlerimi halletmeye çalışıyorum" dedi.

'HAFTA SONU ÜRETİCİLER KÖYLERE GELİYOR'

Üretici Mustafa Bıyık da, "Köy işleri bitmiyor, baharın başlaması ile artık bahçelerdeyiz. Çaylıklar gübre bekliyor, bahçeler kazılacak, çok işimiz var. Bir sıraya koyup hepsini tek tek yapacağız. Köylülerimiz de hafta sonu için köye geliyorlar. Hem kısıtlamada şehirde kalmak istemiyorlar hem de zaten köyde bir sürü iş bekliyor" diye konuştu.

'BAHÇELERDE HAZIRLIK VAKTİ GELDİ'

Fatma Pehlivan ise, "Bahar geldi, bahçelerimizi hazırlamamız gerekiyor. Çay bahçelerini hazırlayacağız, gübre verip temizlik yapacağız. Yazın bol bol yemek için sebze ekeceğiz. Bugün de teleferikle odun çekiyoruz. 2 günlük hafta sonu kısıtlamasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.
DHA
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