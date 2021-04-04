FETÖ'den aranan eski polis memuru yakalandı
Mardin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında polis memurluğundan 2016'da ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
|04 Nisan 2021 22:51
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İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi , FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'nün Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Operasyonla yakalanan hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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