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Fahrettin Altun: Türkiye, darbe heveslisi zihniyetten çok çekti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türkiye'nin, uzun yıllar boyunca darbe heveslisi zihniyetten çok çektiğini belirterek, "Hala bir yerlerden darbe ümidi bekliyorlar. Beyhude heveslerin peşine düşmeyin." ifadesini kullandı.
 04 Nisan 2021 22:53
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Fahrettin Altun: Türkiye, darbe heveslisi zihniyetten çok çekti

Altun, Twitter'daki paylaşımında, "Artık eski Türkiye yok. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Nisan'da, 7 Şubat'ta, 17/25 Aralık'ta ve 15 Temmuz'da aziz milletimizle birlikte tüm vesayet odaklarını yıkarak inşa ettiği büyük ve güçlü Türkiye var." değerlendirmesini yaptı.

Milletin iradesinin, tüm hain planlardan daha güçlü olduğunu vurgulayan Altun, muhalefetin, bazı amirallerin açıklamasıyla ilgili sosyal medya paylaşımlarına da yer verdiği mesajında, şunları kaydetti:

"Türkiye, uzun yıllar boyunca darbe heveslisi zihniyetten çok çekti. Her fırsatta milletimizin iradesini silahların gölgesinde hapsetmeye çalıştılar. Milletimize uşakları gözüyle baktılar. Hala bir yerlerden darbe ümidi bekliyorlar. Beyhude heveslerin peşine düşmeyin.

Ortak oldukları en önemli nokta Hakk'ın ve halkın karşısında olmak. Aziz milletimizden hiçbir zaman icazet alamadıkları için en ufak darbe söylentisine bile heyecanla el sallıyorlar. Hala darbelerden medet umuyorlar. Bir kere de milli iradeden ve demokrasiden yana olun."
Anadolu Ajansı
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