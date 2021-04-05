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5 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

 05 Nisan 2021 00:02
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5 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları

1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/12.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Valiliği ziyaret edecek, yapımı tamamlanan eğitim tesislerinin toplu açılış töreni ile Sivas Masal Evi'nin açılış törenine katılacak, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Sivas/09.00/09.30/10.30/11.30)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, vefatının 24. yılında Alparslan Türkeş anısına düzenlenen "Türk Milliyetçiliğine Adanmış Bir Ömür" konferansına katılacak.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 10. D-8 Dakka Zirvesi kapsamında çevrimiçi olarak düzenlenecek "D-8 İş Forumu"na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü 71. Bölge Müdürleri Genel Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/11.00)

3- TÜİK, mart ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Myanmar'da askeri darbe sonrası yaşanan gelişmeler ve protesto gösterileri takip ediliyor.

(Kuala Lumpur/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
Anadolu Ajansı
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