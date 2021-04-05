AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'bildiri' tepkisi
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki gösterdi.
|05 Nisan 2021 01:01
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Kurtulmuş, sosyal medya hesabından "Haddinizi bilin", "Türkiye geçilmez" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Türkiye, Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerini cansiperane şekilde korurken, kapalı Maraş'ı açarak Kıbrıslı kardeşlerimize sahip çıkarken, Azerbaycan'ın Karabağ'daki zaferine bütün gücüyle katkı verirken, Ayasofya'nın zincirlerini kırarak ülkemizin egemenliğini tüm dünyaya haykırırken, Yunan General Floros'un 'yeniden güçlü büyük Türkiye' yürüyüşünden rahatsız olmasını anlarım da. Acaba bizdeki emekli amirallerin rahatsızlığının sebebi nedir?"
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