1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
 05 Nisan 2021 06:30
+Aa- Yazdır
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz, Antalya, Adana, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Kars ve Ardahan çevreleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar kesiminin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının; Marmara ve Karadeniz'de 3 ila 6 derece azalacağı, İç kesimlerde 2 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara'da kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Balıkesir, Bursa, Yalova, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Kütahya, Eskişehir, Çankırı, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak ve Bartın çevreleri ile İzmir'in ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ulaşımda aksamalar, su baskını gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI : Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kar örtüsünün bulunduğu yüksek, dik yamaçlarda, hava sıcaklıklarının artması ve yeni yağışlarla beraber kar erimesi, çığ oluşma riski bulunmaktadır. Ulaşımda aksamalar, heyelan, kar erimesi sebebi ile meydana gelebilecek sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli fırtına uyarısı
05 Nisan 2021 09:16		 Gökhan soruyor: Karar verin, engelli miyim, değil miyim?
05 Nisan 2021 08:55
İcra dosyaları 22 milyonu aştı
05 Nisan 2021 08:19		 Önlem artmalı aşılanma hızlanmalı
05 Nisan 2021 08:03
Karaman'da yatsı namazından sonra camide mahsur kalan vatandaşı polis kurtardı
05 Nisan 2021 07:40		 Teravihi evde kılalım
05 Nisan 2021 06:15
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
04 Nisan 2021 23:45		 Plastik kapakla, 8 engelli tekerlekli sandalyeye kavuştu
04 Nisan 2021 22:49
Doğu Karadeniz'de çay üreticilerine kısıtlama muafiyeti
04 Nisan 2021 22:48		 Ankara'da 17 kişilik minibüsten 40 düzensiz göçmen çıktı
04 Nisan 2021 22:44
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:17 - 2021 Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'ne başvurular başladı09:16 - İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli fırtına uyarısı09:01 - BTK ve KVKK harekete geçti! Veri hırsızlığı mercek altında08:57 - Balıkesir'de mahrem yapı operasyonu: 16 gözaltı kararı08:55 - Gökhan soruyor: Karar verin, engelli miyim, değil miyim?08:39 - Beştepe ve AK Parti'de iki önemli toplantı
08:37 - 'Kamu tesisi emeklilere ücretsiz olsun' çağrısı08:30 - Doğal gaz giren yere tersine göç başlıyor08:29 - Veterinerlerden kanun çağrısı08:23 - Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü08:19 - İcra dosyaları 22 milyonu aştı08:14 - Veteriner Hekimin taciz olayının mağduru: Can güvenliğim için endişeliyim
08:03 - Önlem artmalı aşılanma hızlanmalı07:54 - 7 Kamu Kurumu 433 personel almak için ilana çıktı07:52 - Sözde ilaç mucidine dolandırıcılık davası07:45 - Yoğurttan sinek çıkınca dava açtı07:40 - Karaman'da yatsı namazından sonra camide mahsur kalan vatandaşı polis kurtardı
07:33 - İmzacı emekli amirallere gözaltılar başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İmzacı emekli amirallere gözaltılar başladı
7 Kamu Kurumu 433 personel almak için ilana çıktı
Kurumlar sendika üye listelerini siteden aleni şekilde yayımlamaya devam ediyor!
Kredi faizleri kabus gibi: Kimse kımıldayamıyor
İmzacılar içinde PKK sevici de var!
Teravihi evde kılalım
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Memurların yıllık ve mazeret izinlerinde karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri
Kapatılan bölümde görevli öğretim üyelerinin kadrolarının aktarılmasında idarenin takdir hakkı!
O generallerin 'FETÖ ile irtibatları' incelenecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Fikr-i takip 1
mem.net sözlüğün temasının değişmesi 4
kodaman 1
tornado 2
alez 1
Ali mühendis 3
peyker 1
sars-cov-2 vuı 20212/01 1
kayışı koparmak 1
konvansiyonel 3
SON İLANLAR
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 83 sağlık personeli alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 20 sağlık personeli alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 20 sağlık personeli alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa hayvan bakıcısı 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK 43 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam