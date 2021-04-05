1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

O generallerin 'FETÖ ile irtibatları' incelenecek

Cumhuriyet Başsavcılığı, amirallerin bildirisine öncülük edenleri belirledi. FETÖ ile bağlantılarının da inceleneceği bu isimler, en kısa sürede ifadeye çağırılacak
 05 Nisan 2021 07:05
+Aa- Yazdır
O generallerin 'FETÖ ile irtibatları' incelenecek

103 generalin imzası ile hazırlanan ve milli iradeyi hedef alan bildiriye yönelik olarak toplumun her kesiminden tepkiler artarak devam ediyor. İş dünyasından akademik çevrelere kadar yapılan açıklamalarda, bildiri ve imza atan isimler sert şekilde kınanırken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, hükümet ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik skandal ifadelerle dolu bildiriyle ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Başsavcılığın, soruşturma kapsamında ilk olarak, bildiriye öncülük eden isimleri tespit ettiği öğrenildi. Emekli amiralleri organize ettikleri ve bildirinin hazırlanmasında önemli rol üstlendikleri öğrenilen bu kişilerin en kısa sürede Başsavcılık tarafından tek tek ifadeye çağırılacağı ifade edildi. Bu kişilerin yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının da soruşturma kapsamında olduğu belirlendi.

Bu arada, Başsavcılığın, bildiriyi hazırlayan isimlerin FETÖ ile irtibatını da mercek altına alacağı öğrenildi. Soruşturmada, özellikle TSK içerisindeki kripto örgüt elemanlarını deşifre eden ankesörlü telefonlardan aranıp aranmadıklarına bakılacağı bilgisi edinildi. Aynı şekilde, ankesör ve ardışık arama kapsamında, itirafçı şüphelilerin ifadelerinin de taranacağı bildirildi. Söz konusu şüphelilerin ifadelerinde bu isimlerin geçip geçmediğinin kontrol edileceği belirlendi.

Bunların yanı sıra, soruşturma kapsamında, HTS kayıtları da (telefon) incelenecek. Bildiri öncesi, kim kiminle ne kadar irtibat kurmuş tek tek deşifre edilecek. Söz konusu soruşturmanın güvenlik birimleriyle koordinasyon halinde götürüldüğü ve tek bir çatı altında yürütüldüğü bilgisi de paylaşıldı.

Ebru Karatosun

Türkiye
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Balıkesir'de mahrem yapı operasyonu: 16 gözaltı kararı
05 Nisan 2021 08:57		 İmzacı emekli amirallere gözaltılar başladı
05 Nisan 2021 07:33
İmzacılar içinde PKK sevici de var!
05 Nisan 2021 07:15		 FETÖ'den aranan eski polis memuru yakalandı
04 Nisan 2021 22:51
Başkentte PKK 3 terörist yakalandı
04 Nisan 2021 11:48		 Suriyeli anne Diyarbakır'daki evlat nöbetine katıldı
03 Nisan 2021 12:34
DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
03 Nisan 2021 12:32		 Sözcü Kalın'dan PKK'nın Haseke'de bir ayda 2 bin 700 genci alıkoymasına tepki
03 Nisan 2021 12:03
FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 93 şüpheliden 25'i tutuklandı
03 Nisan 2021 11:54		 CTE eski uzman yardımcısının FETÖ yalanı telefon hattı aboneliğiyle çürütüldü
03 Nisan 2021 11:36
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:17 - 2021 Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'ne başvurular başladı09:16 - İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli fırtına uyarısı09:01 - BTK ve KVKK harekete geçti! Veri hırsızlığı mercek altında08:57 - Balıkesir'de mahrem yapı operasyonu: 16 gözaltı kararı08:55 - Gökhan soruyor: Karar verin, engelli miyim, değil miyim?08:39 - Beştepe ve AK Parti'de iki önemli toplantı
08:37 - 'Kamu tesisi emeklilere ücretsiz olsun' çağrısı08:30 - Doğal gaz giren yere tersine göç başlıyor08:29 - Veterinerlerden kanun çağrısı08:23 - Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü08:19 - İcra dosyaları 22 milyonu aştı08:14 - Veteriner Hekimin taciz olayının mağduru: Can güvenliğim için endişeliyim
08:03 - Önlem artmalı aşılanma hızlanmalı07:54 - 7 Kamu Kurumu 433 personel almak için ilana çıktı07:52 - Sözde ilaç mucidine dolandırıcılık davası07:45 - Yoğurttan sinek çıkınca dava açtı07:40 - Karaman'da yatsı namazından sonra camide mahsur kalan vatandaşı polis kurtardı
07:33 - İmzacı emekli amirallere gözaltılar başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
İmzacı emekli amirallere gözaltılar başladı
7 Kamu Kurumu 433 personel almak için ilana çıktı
Kurumlar sendika üye listelerini siteden aleni şekilde yayımlamaya devam ediyor!
Kredi faizleri kabus gibi: Kimse kımıldayamıyor
İmzacılar içinde PKK sevici de var!
Teravihi evde kılalım
Tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü
Memurların yıllık ve mazeret izinlerinde karşılaştıkları sorunlar ve çözümleri
Kapatılan bölümde görevli öğretim üyelerinin kadrolarının aktarılmasında idarenin takdir hakkı!
O generallerin 'FETÖ ile irtibatları' incelenecek
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
03.04.2021 hatay galatasaray maçı 1
madam curie 2
kompedan 2
telefonun şarjını üç güne çıkartmak 3
laboratuvar yazmaya çalışmak 3
yaşam standardı 2
korkarım nisanın beşinden 3
münazara 1
bir şehrin yaşam standardını öğrenmenin en kolay yolu 9
italik 2
SON İLANLAR
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 83 sağlık personeli alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 20 sağlık personeli alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 20 sağlık personeli alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa hayvan bakıcısı 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK 43 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam