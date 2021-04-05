O generallerin 'FETÖ ile irtibatları' incelenecek
|05 Nisan 2021 07:05
|+Aa- Yazdır
103 generalin imzası ile hazırlanan ve milli iradeyi hedef alan bildiriye yönelik olarak toplumun her kesiminden tepkiler artarak devam ediyor. İş dünyasından akademik çevrelere kadar yapılan açıklamalarda, bildiri ve imza atan isimler sert şekilde kınanırken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, hükümet ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik skandal ifadelerle dolu bildiriyle ilgili olarak geniş çaplı bir soruşturma başlattı.
Başsavcılığın, soruşturma kapsamında ilk olarak, bildiriye öncülük eden isimleri tespit ettiği öğrenildi. Emekli amiralleri organize ettikleri ve bildirinin hazırlanmasında önemli rol üstlendikleri öğrenilen bu kişilerin en kısa sürede Başsavcılık tarafından tek tek ifadeye çağırılacağı ifade edildi. Bu kişilerin yurt içi ve yurt dışı bağlantılarının da soruşturma kapsamında olduğu belirlendi.
Bu arada, Başsavcılığın, bildiriyi hazırlayan isimlerin FETÖ ile irtibatını da mercek altına alacağı öğrenildi. Soruşturmada, özellikle TSK içerisindeki kripto örgüt elemanlarını deşifre eden ankesörlü telefonlardan aranıp aranmadıklarına bakılacağı bilgisi edinildi. Aynı şekilde, ankesör ve ardışık arama kapsamında, itirafçı şüphelilerin ifadelerinin de taranacağı bildirildi. Söz konusu şüphelilerin ifadelerinde bu isimlerin geçip geçmediğinin kontrol edileceği belirlendi.
Bunların yanı sıra, soruşturma kapsamında, HTS kayıtları da (telefon) incelenecek. Bildiri öncesi, kim kiminle ne kadar irtibat kurmuş tek tek deşifre edilecek. Söz konusu soruşturmanın güvenlik birimleriyle koordinasyon halinde götürüldüğü ve tek bir çatı altında yürütüldüğü bilgisi de paylaşıldı.
Ebru Karatosun
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Balıkesir'de mahrem yapı operasyonu: 16 gözaltı kararı
05 Nisan 2021 08:57
|İmzacı emekli amirallere gözaltılar başladı
05 Nisan 2021 07:33
|İmzacılar içinde PKK sevici de var!
05 Nisan 2021 07:15
|FETÖ'den aranan eski polis memuru yakalandı
04 Nisan 2021 22:51
|Başkentte PKK 3 terörist yakalandı
04 Nisan 2021 11:48
|Suriyeli anne Diyarbakır'daki evlat nöbetine katıldı
03 Nisan 2021 12:34
|DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
03 Nisan 2021 12:32
|Sözcü Kalın'dan PKK'nın Haseke'de bir ayda 2 bin 700 genci alıkoymasına tepki
03 Nisan 2021 12:03
|FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 93 şüpheliden 25'i tutuklandı
03 Nisan 2021 11:54
|CTE eski uzman yardımcısının FETÖ yalanı telefon hattı aboneliğiyle çürütüldü
03 Nisan 2021 11:36