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İmzacılar içinde PKK sevici de var!

Bildiriye imza atan amiraller arasında, "PYD komşumuz olsun" diyen de, CHP'li Enis Berberoğlu için Adalet Yürüyüşü'ne katılan isimler de yer alıyor.
 05 Nisan 2021 07:15
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İmzacılar içinde PKK sevici de var!

103 emekli amiralin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikalarına, hükümete ve TSK'ya yönelik yayınladıkları skandal bildiriye imza atanlar arasında emekli Amiral Ergun Mengi başı çekiyor. Mengi, daha önce de sosyal medya paylaşımlarında PKK'nın siyasi uzantısı HDP desteğiyle bilinen Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı'nın propagandasını yapmıştı.

Bildiride adı geçen iki numaralı isim ise emekli Amiral Alaettin Sevim oldu. Sevim, Ergenekon davasının önemli figürlerindendi. Alaettin Sevim ayrıca, 2011 yılında 'Kamuoyunu yönlendirme amaçlı internet siteleri' davası kapsamında tutuklanmıştı. Sevim, "Var olduğu iddia edilen Ergenekon silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda halkı devlet yöneticilerine karşı kışkırtmak ve anarşi ortamı oluşturmak, böylece cebir ve şiddet yöntemleri ile hükümetin görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek ve silahlı terör örgütünü kurma veya yönetmekle" suçlanmıştı.

12 EYLÜL'Ü SAVUNMUŞTU

12 Eylül 1980 darbesinde etkin görev yapan Emekli Koramiral Işık Biren'in de ismi bildiride dikkat çekiyor. Birden, yıllar sonra çıktığı televizyon programında 80 darbesini "darbe olmasaydı dış müdahale olacaktı" diyerek aklamaya çalışmıştı. Skandal bildiriye imza atan isimlerden olan Emekli Tuğamiral Türker Ertürk ise terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'yi savunduğu sözler bir kez daha sosyal medyada gündem oldu. Ertürk, PYD'yi işaret ederek, "Bu bölgede radikal İslami örgütler olacağına iyi ilişkiler geliştirebileceğimiz güçlü merkezi otoritenin olduğu federatif bir yönetim olsun. PYD'nin laik yapısı olduğunu da biliyoruz zaten" demişti.

BALYOZ'DAN HAPİS YATTI

Ayrıca, bildiride emekli Tümamiraller arasında Engin Baykal'ın da ismi bulunuyor. 'Balyoz Davası'nda adı geçen ve bu nedenle 3 buçuk yıl hapiste yatan Baykal, son olarak CHP'nin İstanbul milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı adalet yürüyüşüne katılmıştı. Baykal, Maltepe'deki yürüyüşte, "Tüm kesimlerde adaletsizlik gerçek. Böyle bir etkinliğe katılmak bizim için görevdir" açıklamasını yapmıştı.
Türkiye
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