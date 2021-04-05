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7 Kamu Kurumu 433 personel almak için ilana çıktı

TÜBİTAK, Gelir İdaresi Başkanlığı, Adli Tıp Kurumu, Ulaştırma Bakanlığı ve birçok üniversite personel almak için ilana çıktı
 05 Nisan 2021 07:54
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7 Kamu Kurumu 433 personel almak için ilana çıktı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 83 sağlık personeli alacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, , Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezunu sözleşmeli 83 sağlık personeli alacak.

Son başvuru tarihi 19 nisan 2021

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ilanı için tıklayınız

TÜBİTAK 43 personel alacak

TÜBİTAK, Yönetici Asistan, Memur, Proje ve Araştırmacı, 43 personel alacak.

Son başvuru tarihi 26 nisan 2021

TÜBİTAK ilanı için tıklayınız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 130 İşçi Alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Güvenlik görevlisi 75, Temizlik Görevlisi 55, olmak üzere toplam 130 İşçi Alacak.

son başvuru tarihi 9 nisan 2021

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ilanı için tıklayınız

Gelir İdaresi başkanlığı sözleşmeli 58 personel alacak

Gelir İdaresi başkanlığı, Yazılım Koordinatörü, Kıdemli Yazılımcı, Uzman Yazılımcı, Yazılımcı Kademe 1, Yazılımcı Kademe 2, Kıdemli Bilişim Ağları Mimarı, Bilişim Ağları Yöneticisi, Bilişim Ağları ve Siber Güvenlik Uzmanı, Kıdemli Bilişim Sistemleri Mimarı, Kıdemli Bilişim Sistemleri Yöneticisi, Bilişim Sistemleri Uzmanı, Bilişim Sistemleri Programcısı, Bilişim Teknik Destek Uzmanı, Uzman Veri Tabanı Yöneticisi, Veri Tabanı Yöneticisi, sözleşmeli 58 personel alacak.

son başvuru tarihi 16 nisan 2021

Gelir İdaresi Başkanlığı ilanı için tıklayınız

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu sözleşmeli 79 personel alacak

5 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre, , Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, ilanda özel şartları belirtilen 18 Diğer Teknik Hizmet Personeli Kimyager, 24 Laborant, 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Teknisyen ve 4 Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli 79 personel alacak.

son başvuru tarihi 22 nisan 2021

Adli Tıp Kurumu ilanı için tıklayınız

Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 20 sağlık personeli alacak

Erciyes Üniversitesi, , Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programlarından mezun sözleşmeli 20 sağlık personeli alacak

son başvuru tarihi 19 nisan 2021

Erciyes Üniversitesi ilanı için tıklayınız

Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 20 sağlık personeli alacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi, , Farabi Hastanesi Başhekimliği, Hemşire, Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. Herhangi bir sağlık kuruluşunda en az 1 yıl Servis Hemşireliği yapmış sözleşmeli 20 sağlık personeli alacak.

son başvuru tarihi 19 nisan 2021

Karadeniz Teknik Üniversitesi ilanı için tıklayınız

Memurlar.Net
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