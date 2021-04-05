7 Kamu Kurumu 433 personel almak için ilana çıktı
|05 Nisan 2021 07:54
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Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 83 sağlık personeli alacak
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, , Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Hemşirelik Yüksekokulu veya Hemşirelik Fakültesi lisans programından mezunu sözleşmeli 83 sağlık personeli alacak.
Son başvuru tarihi 19 nisan 2021
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi ilanı için tıklayınız
TÜBİTAK 43 personel alacak
TÜBİTAK, Yönetici Asistan, Memur, Proje ve Araştırmacı, 43 personel alacak.
Son başvuru tarihi 26 nisan 2021
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 130 İşçi Alacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Güvenlik görevlisi 75, Temizlik Görevlisi 55, olmak üzere toplam 130 İşçi Alacak.
son başvuru tarihi 9 nisan 2021
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ilanı için tıklayınız
Gelir İdaresi başkanlığı sözleşmeli 58 personel alacak
Gelir İdaresi başkanlığı, Yazılım Koordinatörü, Kıdemli Yazılımcı, Uzman Yazılımcı, Yazılımcı Kademe 1, Yazılımcı Kademe 2, Kıdemli Bilişim Ağları Mimarı, Bilişim Ağları Yöneticisi, Bilişim Ağları ve Siber Güvenlik Uzmanı, Kıdemli Bilişim Sistemleri Mimarı, Kıdemli Bilişim Sistemleri Yöneticisi, Bilişim Sistemleri Uzmanı, Bilişim Sistemleri Programcısı, Bilişim Teknik Destek Uzmanı, Uzman Veri Tabanı Yöneticisi, Veri Tabanı Yöneticisi, sözleşmeli 58 personel alacak.
son başvuru tarihi 16 nisan 2021
Gelir İdaresi Başkanlığı ilanı için tıklayınız
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu sözleşmeli 79 personel alacak
5 Nisan 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan ilana göre, , Adalet Bakanlığı, Adli Tıp Kurumu, ilanda özel şartları belirtilen 18 Diğer Teknik Hizmet Personeli Kimyager, 24 Laborant, 30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 3 Teknisyen ve 4 Destek Personeli (Hizmetli) pozisyonu için Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınav sonucuna göre sözleşmeli 79 personel alacak.
son başvuru tarihi 22 nisan 2021
Adli Tıp Kurumu ilanı için tıklayınız
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 20 sağlık personeli alacak
Erciyes Üniversitesi, , Yükseköğretim kurumlarının hemşirelik bölümünden veya hemşireliğe denk kabul edilen sağlık memurluğu lisans programlarından mezun sözleşmeli 20 sağlık personeli alacak
son başvuru tarihi 19 nisan 2021
Erciyes Üniversitesi ilanı için tıklayınız
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 20 sağlık personeli alacak
Karadeniz Teknik Üniversitesi, , Farabi Hastanesi Başhekimliği, Hemşire, Ortaöğretim Kurumları Hemşirelik Bölümü mezunu olmak. Herhangi bir sağlık kuruluşunda en az 1 yıl Servis Hemşireliği yapmış sözleşmeli 20 sağlık personeli alacak.
son başvuru tarihi 19 nisan 2021
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