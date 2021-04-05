Yoğurttan sinek çıkınca dava açtı

Milliyet'ten Elif Altın'ın haberine göre: Markanın firma yetkilileri hakkında 41 bin 783 TL maddi manevi tazminat davası da açan B.S., artık mide bulantısı sebebiyle süt ürünleri tüketemez hale geldiğini belirtti. B.S.'nin avukatı Burçin Kahya Balaman aracılığıyla savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, bir marketten yoğurt aldığı belirtilerek, "Müvekkil yoğurdu eve getirdiğinde içinde bir cisim görünce açmadan noterliğe giderek tespit tutanağı düzenletmiştir. Tespit tutanağında yoğurdun içinde gıda dışı bir cisim olduğunun sabit olduğu, bu cismin haşere-sinek ölüsü olduğunun tahmin edildiği beyan edilmiştir" denildi. Bilirkişi raporunda da, yoğurtta 3 mm uzunluğunda siyah bir sineğin olduğunun tespit edildiği, yoğurdun gıda güvenirliği şartlarını taşımadığı sonucuna varıldığı ifade edildi.

'Artık iğreniyorlar'

Dilekçede "Müvekkil ve ailede güvenilir bir markanın yoğurdunda sinek çıkması sonucu süt ürünleri tüketimleri mide bulantısı sebebiyle sona ermiştir. Şüphelilerin 'Organik sertifikası'nın da önemi olmadığı ve halkın sağlığı ile oynandığı izahtan varestedir" denildi.

B.S. altı şirket yetkilisi hakkında, "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda ticareti" suçundan soruşturma başlatılmasını talep etti. Ayrıca şüpheliler hakkında toplam 41 bin 783 TL maddi ve manevi tazminat davası açıldı.