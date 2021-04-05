Önlem artmalı aşılanma hızlanmalı
|05 Nisan 2021 08:03
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Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: Uzmanlara göre aşılanmanın başlamasıyla toplumun rahatlaması hızlandırdı. Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, vakaların 7000'lere düştüğü ocak ayında 'Bulaş ve virüsün etkisi de azaldı, aşının etiklerini görüyoruz' algısının oluştuğunu belirterek, şunları dedi:
"Oysa o tedbirlere bağlı bir iyileşmeydi. Aşıyı biz ocak ayından itibaren yaptık. Aşının etkinliği için en az 1.5 ay geçmesi gerekiyor. Bir de toplam aşılama sayısı vaka artışından önce 3-4 milyon civarındaydı, 80 milyonluk ülkede 3-4 milyon çok düşük bir rakam. 40 milyona yakın kişinin hastalığı geçirmiş ya da aşı olması gerekiyor ki salgın kırılsın. Tedbirler uyulmaya başlanırsa vakalar azalır. Bir de hava sıcaklığı artarsa bir azalama yaşanır. Eğer yazın tedbirlere dikkat edilirse, bir gevşeme yaşanmazsa ve beraberinde aşılanma devam ederse seneye çok hafif bir salgın yaşanır."
Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut da vaka sayısının resmi verilerin iki katı olduğunu savunarak, "Bunu teknik olarak kliniklerdeki yansımalarıyla gördük. Bu artışın nedeni; toplantılar yapılması, kafe ve restoranların açılması. Bunlar bulaş oranını artırdı. Vakaların okullarda çok yaygın olduğunu gördük. Aşılanma hızlı yapılmadan erken normalleştik" dedi.
Aşı güvensizliği
Güneydoğu ve Karadeniz'de aşıya karşı bir güvensizliğin bulunduğuna işaret eden Buluk, "Aşı hızlandırıp önlemler alınırsa bu rakamalar bu kadar yükselmez. Türkiye bunu başarabilir" dedi. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Sıla Akhan da vaka artışının İngiliz varyantının bulaş hızının yüksek olduğuna işaret ederek, "Bunu kontrol edemediğimiz sürece İngiliz varyantı başka bir varyanta dönüşebilir. Yapılaması gereken bu gidişatın bir an önce kontrol edilmesi. Yapabileceğimiz en önemli şey ise önlemler. Aşıların tamamlanması için henüz çok zaman var. O yüzden aşılanma yapılana kadar en sıkı şekilde önemlerin alınmasında fayda var. Önlemleri maksimum seviyede tutmalıyız" önerisinde bulundu.
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