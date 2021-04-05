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Veteriner Hekimin taciz olayının mağduru: Can güvenliğim için endişeliyim

Prof. Dr. H.B.'nin veteriner Ç.B.'ye tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılandığı dava iki yıldır sürüyor. Şikayetçi Ç.B. "Bu adamların serbestçe dolaşması beni çok kaygılandırıyor, ellerinden zor kurtuldum" dedi.
 05 Nisan 2021 08:14
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Veteriner Hekimin taciz olayının mağduru: Can güvenliğim için endişeliyim

Mililyet'ten Aslıhan Altay Karataş'ın haberine göre: Ankara'da veteriner Prof. Dr. H.B.nin, sahibi olduğu hayvan hastanesinde çalışan veteriner Ç.B.'ye tecavüz ettiği suçlamasıyla yargılandığı dava nisan ayında 2'nci yılına girdi. Sanıkların tutuksuz yargılanmaları sebebiyle sürecin uzadığını belirten Ç.B., "Artık adalet yerini bulsun, yani en ağır cezayı alsınlar, hapse girsinler, bir daha çıkamasınlar istiyorum" dedi. Duruşma öncesinde Milliyet'in sorularını yanıtlayan Ç.B., sürecin uzamasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek şunları söyledi: "Bana bunu yapan insanlar, başkasına neler neler yapmaz! Sürecin bu şekilde ilerlemesi, bu adamların dışarıda serbest dolaşması beni gerçekten çok yıpratıyor. Çünkü ben bu insanların elinden canımı zor kurtardım. Neredeyse ölümden döndüm. Zaten olay günü bana söyledikleri tehditlerden bir tanesi de şuydu: 'Sen ne ilksin ne de son olacaksın. Çeneni kapat, yoksa bedelini canınla ödersin.' Yani ben can güvenliğimden de şüphe duyuyorum bu süreçte."

Tutuksuz yargılama!

Sanıkların tutuksuz yargılanmaları sebebiyle davanın uzadığına dikkat çeken Ç.B., "Bu şahıslar tutuklu olsalardı, mahkeme ayda bir yapılıp daha hızlı hale gelecekti. Ancak bu kadar delile rağmen halen dışarıda serbestçe dolaştıkları için mahkeme süreci 3 ayda bir oluyor ve süreç uzatılıyor. Ben bu süreçte bu kadar zorlanırken H.B. başka bir kıza tecavüz etse, o kız nasıl cesaret edip şikayet edebilecek?" dedi.

'Öldürme' iddiası

Veteriner camiasında "Para aldı şikayetini geri çekti" gibi iftiralara maruz kaldığını söyleyen Ç.B., "Beni karalamaya yönelik girişimlerde tabii ki bulundular. Beni öldürme niyetleri olduğunu bir defasında duydum. Bunlar söylenti şeklinde kulağıma geldiği için şikayet etsem de bir sonuca varamıyorum ama ben herkese açıkça belirttim. Ben davamın arkasındayım, yıpransam da zorlansam da ben bu dava sürecimden asla vazgeçmeyeceğim" mesajını verdi.

'O olaydan sonra çalışamıyorum'

Olaydan sonra hayatına devam etmek için büyük çaba harcadığını, ancak çok sevdiği mesleğinden uzaklaşmak zorunda kaldığını anlatan veteriner Ç.B., "Ben pet klinisyeni olmak isteyen bir veteriner hekimdim, ancak bu olay sonrasında hiçbir şekilde çalışamıyorum. Klinikleri görmeye tahammül bile edemiyorum açıkçası, psikolojik bir etki bıraktı bende" dedi.
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