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İcra dosyaları 22 milyonu aştı

İcra dairelerindeki dosya sayısı 22 milyon 248 bin 239'a ulaştı. Sadece yılın ilk iki ayında 4 bin 157 kişinin toplam 18 bin 47 adet çeki ise karşılıksız çıktı.
 05 Nisan 2021 08:19
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İcra dosyaları 22 milyonu aştı

Derinleşen ekonomik kriz, icra dairelerindeki dosyaları da katlanarak artmasına nede oluyor. Salgının ticari hayatı altüst etmesi ise karşılıksız çek sayılarına yansıyor. Yılın ilk iki ayında 18 bin 47 adet çek karşılıksız çıktı. 1 Ocak-26 Mart günleri arasında icra ve iflas dairelerine 1 milyon 928 bin 390 yeni dosya daha eklendi.

CHP Meclis Grubu'nun hazırladığı raporda, vatandaşın bankalara olan borcunun 850 milyar liraya ulaştığına dikkat çekilerek "İktidarın salgın sürecinde destek vermek yerine, bankalardan borçlanmayı adres göstermesi vatandaşların bankalara olan borcunun geçen yıl yüzde 41 oranında büyümesine yol açtı" denildi.

İKİ AYDA 18 BİN ÇEK

Raporda şu veriler yer aldı: "Bu yılın ocak-şubat döneminde 4 bin 157 kişinin toplam 18 bin 47 çeki bankalara ibrazında karşılıksız çıktı. Karşılıksız çek sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43.2 oranında azalırken, karşılıksız çıkan çeklerin parasal tutarı da yüzde 19 oranında azalarak 1.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Aynı dönemde mahkemeler 7 bin 937 kişiye de çek kesme yasağı getirdi. Çeki karşılıksız çıkanlar diğer yaptırımların yanı sıra adli para cezasına çarptırılıyor, adli para cezası ödenmez ise hapis cezasına dönüştürülüyor."

1 Ocak-26 Mart tarihleri arasında icra ve iflas dairelerine toplam 1 milyon 928 bin 390 yeni dosyanın ulaştığına işaret edilen raporda "1 milyon 885 bin 644 dosya ise sonuçlandırıldı. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı bir yıl öncesine göre 1 milyon 552 bin 840 adet artarak 22 milyon 248 bin 239'a çıktı" denildi.

VATANDAŞIN BANKALARA BORCU 849 MİLYAR LİRA

CHP Meclis Grubu'nun hazırladığı raporda vatandaşın biriken kredi borçları da gündeme getirildi. Raporda, "Vatandaşın banka ve finansman şirketlerine borcu 12-19 Mart günleri arasında 749 milyon lira azalarak 849 milyar lira oldu. Yılbaşından bu yana 14.2 milyar liralık artış yaşandı. Borcun 701.6 milyar lirası tüketici kredilerinden, 147.7 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklandı. Son hafta tüketici kredilerinde 445 milyon liralık artış, kredi kartı borçlarında ise 1.2 milyar liralık azalış oldu" ifadelerine yer verildi.
Sözcü
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