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Veterinerlerden kanun çağrısı

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Evcil hayvanların sokağa terk edilmesine engel olmak, hayvanlara uygulanan şiddetin önüne geçmek için TBMM'nin gündeminde olan Hayvan Hakları Kanunu, hayvan refahı koşulları dikkate alınarak ivedilikle revize edilmeli ve uygulamaya konulmalı" dedi.
 05 Nisan 2021 08:29
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Veterinerlerden kanun çağrısı

Eroğlu, 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla AA'ya yaptığı açıklamada, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin hayvanlara yapılan muameleyle eş değer olduğunu söyledi.

Dünyada milyonlarca sokak hayvanının bir yandan açlıkla, barınmayla ve iklim koşullarıyla mücadele ederken diğer yandan da şiddet ve istismara maruz kaldığına dikkati çeken Eroğlu, "4 Nisan bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını, bizlerle aynı havayı soluyan dostlarımızın yaşama haklarının güvence altına alınması hususunda tüm kesimlerin üzerlerine düşen görevi yerine getirmelerini hatırlatıyor "değerlendirmesinde bulundu.
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