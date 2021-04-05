Doğal gaz giren yere tersine göç başlıyor

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Doğal gazın girdiği yerlerde hakikaten göçü durduruyoruz, hatta tersine de göç almaya başlıyor. Özellikle emekli olup çocukluğu, gençliği ilçesinde geçen vatandaşlarımız doğal gaz olunca sadece yazın değil kışın da orada kalmaya başlıyor" dedi.

Bir grup gazeteciye açıklamada bulunan Dönmez, nüfusun yüzde 65 - 66'sının fiilen doğal gaz kullandığını belirterek, "591 ilçe ve yerleşim birimimiz doğal gaz kullanır vaziyette. Nüfusu 20 binin üstünde olup henüz doğal gaz kullanmayan ilçelere doğal gaz götürmek için çalışıyoruz, bir sonraki aşamada 15 binin üstündeki ilçelere bakacağız, sonra da 10 bin nüfus ve üzerinde olanlara. Hedefimiz, merkez nüfusu 10 binin üzerindeki ilçelere doğal gazı götürmek, doğal gazla tanıştırmak. Boru hatlarının uzun olduğu yerlerde belki taşıma yoluyla gaz ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi.

Pandemi etkisiyle...

Doğal gaz dağıtım şirketlerinden projelendirme istediklerini belirten Dönmez, şunları söyledi:

"EPDK ile planlama yapacağız. Biz şunun farkındayız: Doğal gazın girdiği yerlerde hakikaten göçü durduruyoruz, hatta tersine de göç almaya başlıyor. Özellikle emekli olup çocukluğu, gençliği ilçesinde geçen vatandaşlarımız doğal gaz olunca sadece yazın değil kışın da orada kalmaya başlıyor. Bunu biz özellikle pandemi döneminde çok hissettik. Tatil beldelerinin özellikle Akdeniz, Ege'de şöyle bir durumu da var: Kışın çok sert geçmeyen yerler. Şimdi İç Anadolu'da kış hakikaten çok sert geçer ve tüketim daha yüksek ve onların bütçelerine daha fazla yük getiriyor. Bugüne kadarki yapılan yerlerin kendi içinde bir tutarlılığı var. Ama oralardan da talepler gelmiyor değil. Kademeli olarak önce 20 bin, sonra 15 bin ve sonra 10 binin üzerindeki ilçe merkezlerini de kapsama alarak 5 yıllık bir yatırım dönemi planlıyoruz, buralara da doğal gazı götürmeyi planlıyoruz."

Yenilenebilir enerji

Yenilenebilir enerjiyle doğal gazın elektrik üretimindeki payının azaldığına dikkat çeken Dönmez, "7-8 sene önce doğal gazın elektrik üretimindeki payı yüzde 50'ydi, yüzde 25'lere düştük, buna rağmen bir elektrik kesintisi de yaşatmıyoruz" diye konuştu.

Konya'da açılan laboratuvarda hidrojenin yüzde 5-20 arasında doğal gaz şebekelerine basılabileceğinin ortaya konulduğunu hatırlatan Dönmez, "Paris Anlaşmasına taraf ülkelerden birisiyiz. Geçtiğimiz yılki elektrik üretimimizin yaklaşık yüzde 50'si yenilenebilir enerji kaynaklarından gerçekleşti" dedi.

Turistik yöreye LNG enerjisi

Ertuğrul Gazi LNG depolama ve gazlaştırma gemisinin (FRSU) seyir halinde olduğunu belirten Dönmez, "Süveyş Kanalı'ndaki sıkıntıdan dolayı biz de biraz bir gecikme yaşadık. Şu anda kanal açıldı ama, bir kuyruk var. Nisan ayı içinde Hatay Dörtyol'a gelmiş olacak. Gemi 110 milyon metreküplük kapasiteye sahip, günlük üretimi de 28 milyon metreküp. Sıvı olarak kara tankerlerine basılması imkanı da getiren bir özellik eklettik bu gemilere. Şebekenin gitmediği yerlerde LNG'yle sevkiyat yapıyoruz. Özellikle turizm bölgelerinde, bazı sanayi bölgelerinde, yani yerleşimin olmadığı şehirden uzak yerlerde. Eğer Hatay'dan da bağlanırsak Adana, Mersin, Akdeniz, Antalya tarafının lojistiğini LNG olarak kara tankerleriyle bu gemi vasıtasıyla yapacağız" diye konuştu.