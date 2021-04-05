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'Kamu tesisi emeklilere ücretsiz olsun' çağrısı

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), yaşlıların büyük bölümünün Kovid-19 aşısı olduğunu belirterek, emeklilerin kamuya ait eğitim ve sosyal tesislerle kamplardan bu yıl ücretsiz ya da düşük ücretlerle yararlandırılmasını talep etti.
 05 Nisan 2021 08:37
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'Kamu tesisi emeklilere ücretsiz olsun' çağrısı

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, AA'ya, Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirler nedeniyle yaşlıların bir yıldır sosyal hayattan uzak kaldığını söyledi.

Yaşlıların aşılamada öncelikli grupta yer almasını ve büyük bölümünün kısa sürede aşılanmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Ergün, yaşlıların günlük hayata geri dönmelerini sağlayacak adımların atılmasını beklediklerini vurguladı.

Büyük bölümü aşılanan yaşlıların maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uymaya devam ederek sosyal hayata katılmaları için önerilerinin olduğunu belirten Ergün, şöyle konuştu:

"Salgın tedbirleri nedeniyle kamuya ait eğitim ve sosyal tesisler ile kamplardan geçen yıl yaz döneminde verimli şekilde faydalanılamadı. Bu yıl da buraların boş kalma riski söz konusu. Bizim önerimiz; büyük bölümü aşılanan yaşlıların, kamuya ait eğitim ve sosyal tesisler ile kamplardan bu yıl ücretsiz ya da düşük ücretlerle yararlanması. Bununla birlikte özel sektöre ait turizm işletmelerinde emeklilerin tatil yapmaları da teşvik edilerek, turizm sektörü hareketlendirilebilir."

'Motivasyon artar'

Ergün, söz konusu uygulamanın hem yaşlıların hem de işletmelerin yararına olacağını kaydederek, şunları söyledi:

"Önerilerimizi Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektupla ilettik. Bu hayata geçerse sokağa çıkma kısıtlaması döneminde özveri gösteren yaşlılarımız bir bakıma böyle bir yolla mükafatlandırılmış olacak. Büyük bölümü aşılanan yaşlılarımızın çok istediği bu sosyal projenin dünyaya örnek teşkil edeceğini düşünüyoruz. Yaşlılarımızı mutlu edecek, motivasyonlarını artıracak bu uygulamanın hayata geçirilmesini hükümetimizden istiyoruz."
Anadolu Ajansı
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