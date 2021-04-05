Beştepe ve AK Parti'de iki önemli toplantı

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti MYK'dan önce Beştepe'de önemli bir toplantı daha yapacağı bildirildi. İletişim Başkanlığı'ndan dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız, yarın (bugün) 15.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirecektir" denildi.

4 Nisan Deniz Şehitlerini Anma Günü'nde yayımlanan bildiriye hükümet büyük tepki göstermişti. Bildiri nedeniyle, perşembe günü yapılması planlanan AK Parti MYK toplantısı öne çekildi. MYK, bugün saat 18.00'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında olağanüstü toplanarak emekli amirallerin bildirisini değerlendirecek.

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, katıldığı televizyon kanalının canlı yayınında MYK'nın olağanüstü toplanma nedenini şöyle açıkladı: "Biz AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantımızı perşembe günü planlamıştık. Ancak bu son gelişmeler dolayısıyla yaptığımız değerlendirmeler neticesinde yarın (bugün) AK Parti MYK, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Bu bildiriyi çok daha geniş bir şekilde değerlendireceğiz. Ele alacağız. Bu konuda takındığımız tavrı daha da güçlendirmek için gerekli adımları atacağız."