Gökhan soruyor: Karar verin, engelli miyim, değil miyim?
|05 Nisan 2021 08:55
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Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre: Kırşehir'de yaşayan şu an 31 yaşında olan Gökhan Özdemir, 20 yaşına geldiği 2010 yılında vatani görevini yapmak için askerlik şubesine gitti. Buradan sevk edildiği askeri hastane, yapılan kontrollerin ardından düz taban ve görme sıkıntısı olduğu belirlenen Özdemir'e "Askerliğe elverişli değildir" raporu verdi. Özdemir, 2012 yılında sağlık kurulu raporu almak için Kırşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından kendisine yüzde 14 zihinsel ve fiziksel engelli raporu verildi. Bu rapora itiraz eden Özdemir, bu defa başvurduğu Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden yüzde 41 oranında engelli olduğuna dair rapor aldı. Kırşehir Devlet Hastanesi, Kayseri'de verilen yüzde 41 oranında engelli raporuna itiraz ederek Özdemir'i Ankara Yıldırım Beyazıt Hastanesi'ne gönderdi. Yıldırım Beyazıt Hastanesi ise, Gökhan Özdemir'e yüzde 33 oranında engelli olduğuna dair heyet raporu verdi.
DEVLET MEMURU OLDU
Aldığı raporlarla zihinsel ve fiziksel engelli olduğu belirlenen Özdemir, engellilere tanınan devlet memurluğuna atanmak için başvuruda bulundu. Verilen 3 farklı heyet raporunu da başvuru sırasında görevliye teslim etti. Görevli 3 heyet raporunu inceledikten sonra, Kayseri'den verilen yüzde 41 oranında engelli olduğuna dair raporu alarak diğer 2 raporu ise Özdemir'e iade etti. Özdemir, 2016 yılında engelli kadrosunda hizmetli olarak Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atandı.
'ENGELLİ DEĞİLSİN' DEDİLER
Kırşehir Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 3 farklı engelli raporu olduğu gerekçesiyle 25 Ocak 2021 tarihinde Özdemir'in görevine son verdi. Beş yıldır hizmetli olarak devlet kadrosunda çalışan Özdemir, avukatı Ali Erdem Gündoğan aracılığıyla hukuka aykırı göreve son verme işleminin iptali ve yürütmesinin durdurulması için Yozgat İdare Mahkemesi'ne başvurdu. Açılan davanın sonucunu bekleyen Özdemir, "Engelli miyim, değil miyim? Karar versinler. Devlet önce 'engellisin' diye rapor veriyor, sonra memur yapıyor. 5 yıl geçiyor, 'Sen engelli değilsin' diye işime son veriyor. Beni mağdur ediyor" dedi.
'AZİZ NESİN'LİK HİKAYE'
Özdemir'in avukatı Ali Erdem Gündoğan da "Tam Aziz Nesin'lik hikaye. Gökhan şu an annesinin yardımı ile hayatını sürdürebiliyor, engelli olması nedeniyle normal bir işte çalışamıyor. Hiçbir geliri yok, umarım en kısa zamanda bu yanlış karardan dönülür" dedi.
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