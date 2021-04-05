Balıkesir'de mahrem yapı operasyonu: 16 gözaltı kararı
Balıkesir'de, FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
|05 Nisan 2021 08:57
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Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 1'i aktif görevde astsubay, 2'si istifa etmiş asker ve 13'ü kapatılan askeri okul öğrencisi olan 16 zanlının ankesörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilerek haklarında yakalama kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince sabah saatlerinde şüphelilerin Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey, Gönen ve Susurluk'taki adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlerdi.
Operasyonlarda bazı şüphelilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
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