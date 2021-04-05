İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli fırtına uyarısı
Konya, Karaman, Niğde ve Aksaray'da bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli fırtına bekleniyor.
|05 Nisan 2021 09:16
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Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının 2 ila 5 derece artması beklenen bölgede, rüzgarın genellikle güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli, akşam saatlerine kadar fırtına ve yer yer hamleli kuvvetli fırtına (60-90 Km/saat) şeklinde esmesi öngörülüyor.
Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, karbonmonoksit zehirlenmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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