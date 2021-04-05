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2021 Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'ne başvurular başladı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'ne 2021 yılı için aday gösterme sürecinin başladığını ve 21 Mayıs'a kadar süreceğini bildirdi.
 05 Nisan 2021 09:17
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2021 Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'ne başvurular başladı

Şeker, yazılı açıklamasında, Akademinin bilimsel başarıları ödüllendirme ve Türkiye'nin uluslararası bilimsel ilişkilerini geliştirme görevini ayrıca önemsediğini ifade etti.

Geçen yılki TÜBA Akademi Ödülleri'ne, Columbia Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Wael B. Hallaq, Yale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Günel, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erik Jeppesen ile Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Okyay Kaynak'ın layık görüldüğünü hatırlatan Şeker, ödül kapsamında 2021 yılı için aday gösterme sürecinin başladığını ve 21 Mayıs'a kadar süreceğini kaydetti.

Şeker, 2015'ten bu yana Uluslararası TÜBA Akademi Ödülleri'ni büyük bir özenle, liyakati esas alarak yürüttüklerine dikkati çekerek, programın uluslararası bilim camiasında kısa sürede önemli bir etki yaratmayı başardığını vurguladı.

Karşılaşılan ilginin her geçen yıl artması için emek yoğun bir çalışma gerçekleştirdiklerine işaret eden Şeker, şöyle devam etti:

"Ödül programımızın Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştiriliyor olmasının omuzlarımıza ayrıca yüklediği sorumluluğun farkındalığıyla yürütülen ödül komiteleri; aday gösterilen öncü, özgün ve çığır açıcı özellikleriyle öne çıkan çalışmaları, hakem görüşleriyle birlikte değerlendirerek nihayetlendiriyor. TÜBA üyeleri, üniversite rektörlükleri, dünya bilim akademileri, uluslararası akademik kuruluşlar ve TÜBA tarafından davet edilen diğer kişi ve kurumlarca gösterilen adayların arasından ödüle layık görülen bilim insanlarına ödülleri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerine her yıl olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edilecek."

Şeker, ayrıca ödüllerden birinin her yıl üç alan arasında dönüşümlü olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya Türkiye ile ilgili, bağlantılı çalışmaları olan bilim insanlarına verildiğini belirterek, 2021 için Türkiye bağlantılı ödülün ise "Sosyal ve Beşeri Bilimler" kategorisinde takdir edileceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı
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