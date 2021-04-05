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Bir dönemin ünlü telefon markası piyasadan çekiliyor

Güney Kore'nin ünlü markası LG, cep telefonu ve akıllı telefon markasını kapatma kararı aldı. Şirket markayı satın alacak bir alıcı bulamayınca bu yola gitti.
 05 Nisan 2021 09:44
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Bir dönemin ünlü telefon markası piyasadan çekiliyor

Teknoloji ve bilişim tarihinde bir ilk yaşanıyor. Güney Kore'nin ünlü markası LG'nin cep telefonu ve akıllı telefon üreten alt markası LG Electronics, resmen tarihe karışıyor.

Şirket corona virüsü salgını ve akıllı telefon pazarındaki yoğun rekabet dolayısıyla şirketi kapatma yoluna gitti. Bir süredir markayı satın alacak şirket ve bireylerle temasta olan LG, Kuzey Amerika'daki akıllı telefon pazarının yüzde 10'una sahipti. Samsung ve Apple'ın arkasından ABD'de orta kesimi hedefleyerek başarıya ulaşan LG böylelikle tamamen kapanan ilk akıllı telefon markası oldu.

Son 6 yılda yaklaşık 4.5 milyar dolarlık bir kayıp yaşayan LG Electronics, bundan böyle elektrikli araç parçası, bağlantılı cihazlar ve akıllı evler üzerine yoğunlaşacağını duyurmuştu.

Geçmişte Nokia, HTC, Blackberry gibi markalar da küçülme ya da el değiştirme yoluna gitmiş fakat asla kaybolmamıştı. LG'nin küresel pazarda şu anki payı yüzde 2 seviyelerinde.

Araştırma şirketi Counterpoint, LG'nin geçen yıl 23 milyon telefon sattığını Samsung'un ise 256 milyon seviyelerine çıktığını duyurdu.

LG'nin akıllı telefon geliri LG içerisindeki gelirin yaklaşık yüzde 7'sine denk geliyor. Bu durum şirket içindeki en düşük seviye olarak da açıklanıyor.

LG yaptığı açıklamada, "Mevcut LG akıllı telefon kullanıcılarımıza yaşadıkları bölgeye bağlı olarak bir süre yazılım güncellemesi ve desteği sağlayacağız" duyurusunu yaptı.
Sözcü
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