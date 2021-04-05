Adalet Bakanı Gül, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, savunma hakkının dokunulmaz olduğunu belirterek, "Adalet mülkün, savunma da adaletin temelidir, avukatlık mesleği bu kutlu temel üzerinde yükselmektedir." ifadesini kullandı.

Gül, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında avukatlık mesleğinin, adalet hizmetlerinin ayrılmaz bir parçası ve hak arayışının en önemli unsuru olduğunu vurguladı.

Avukatlık mesleğinin hak ve özgürlüklerin güvencesi olduğuna değinen Gül, mesleğin el üstünde tutularak güçlendirilmesinin ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasının yargının daha iyi işlemesi anlamına geldiğini bildirdi.

Mesleki faaliyetleri kolaylaştırıcı adımların atılması, mesleki sorunların çözümü ve müdafi yetkilerinin genişletilmesinin yargı reformu stratejisinde özenle takip edilen başlıklar arasında yer aldığına işaret eden Gül, şöyle devam etti:

"Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından milletimizle paylaşılan İnsan Hakları Eylem Planı'nda savunmanın güçlendirilmesi ve avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması amacıyla yapısal ve köklü yenilikler ortaya konulmuştur. Avukatlık mesleğinin özü itibarıyla kamu hizmeti niteliğinde olduğu bilinciyle vatandaşımızın haklarını temsil makamını güçlendirici adımlar atmaya devam edeceğiz. Çünkü bir toplumda yargıya güven, avukatlara ve savunma makamına duyulan güven ile doğru orantılıdır. Çünkü bir adliyenin adaletin kapısı olması, iddia-savunma-hüküm diyalektiğinin etkin bir şekilde hayata geçmesi ile mümkündür. Savunma hakkı dokunulmazdır. Adalet mülkün, savunma da adaletin temelidir, avukatlık mesleği bu kutlu temel üzerinde yükselmektedir."

Hukuk sisteminin standartlarının, hakikatin peşinde olan, hukukun üstünlüğüne koşulsuz inanan tüm yargı paydaşlarının ortak çabası ve ortak aklıyla daha ileri taşınacağına inandığını aktaran Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Bu duygularla vatandaşımızın hukuk önünde eşitlik ve hak arama hakkının sarsılmaz teminatı olan avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Hayatlarını hukuk ve adalete adamış, ülkemize, milletimize, insanımıza onurla hizmet etmiş, şimdi aramızda olmayan bütün avukatları ve yargı mensuplarını rahmetle anıyor, halen bu kutsal görevi ifa eden saygıdeğer meslektaşlarıma sağlık, başarı ve kolaylıklar diliyorum."