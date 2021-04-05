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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 05 Nisan 2021 12:12
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları8,14208,1430
Avro9,56709,5680
Sterlin11,220011,2760
ANKARA
ABD Doları8,11208,1920
Avro9,52709,6070
Sterlin11,160011,3700
Anadolu Ajansı
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