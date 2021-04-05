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Yerli koronavirüs ilacında müjdeli haber

TÜBİTAK'ın desteğiyle Ankara Üniversitesi'nde çalışmaları süren yerli Kovid-19 ilacının yıl sonuna kadar üretimi tamamlanarak yüz binlerce doz kullanıma sunulacak. İşte yerli koronavirüs ilacımızla ilgili kritik gelişmeler ve kullanıma başlanacağı sürece kadarki takvime dair son dakika detayları
 05 Nisan 2021 09:41
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Yerli koronavirüs ilacında müjdeli haber

Yerli Kovid-19 ilacı için geri sayım başladı. TÜBİTAK'ın desteğiyle Ankara Üniversitesi'nde çalışmaları süren ilacın laboratuar çalışmaları başarıyla tamamlandı ve klinik aşamaya geçildi. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ilacın yılsonuna kadar üretimi tamamlanarak yüz binlerce doz kullanıma sunulacak.

YERLİ KORONAVİRÜS İLACINDA TAKVİM BELLİ OLUYOR

Yaklaşık 1 yıldır sürdürülen çalışmalarda 7 bin 400 ilaç molekülü bilgisayar ortamında simüle edildi. Ribavirin adlı etken madde için klinik çalışmalara geçileceği açıklandı.

Klinik aşama öncesindeki sonuçları uluslar arası bilimsel dergilerden tam not alan ilaç çalışması Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine büyük katkı sağlayacak. İlaç, klinik çalışmayı başarıyla geçerse, Sağlık Bakanlığının da uygun görmesi üzerine ülkemizdeki tedavi algoritmasına dahil edilebilecek.

MUTASYONLARA KARŞI ETKİLİ: Ankara Üniversite'nde yerli ilacın çalışmasını yürüten Dr. Altay Ünal, "Buradaki en heyecan verici durum; ilacın etkisinin virüsün şu ana kadarki mutasyonlarından etkilenmemesi. İlaç, virüsün hücreye zarar vermesini yüksek oranda önlüyor" dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise, "Milletimize, hizmet etmenin gururunu yaşatanlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Burak Çelik
Sabah
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