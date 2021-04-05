Yerli koronavirüs ilacında müjdeli haber
|05 Nisan 2021 09:41
|+Aa- Yazdır
Yerli Kovid-19 ilacı için geri sayım başladı. TÜBİTAK'ın desteğiyle Ankara Üniversitesi'nde çalışmaları süren ilacın laboratuar çalışmaları başarıyla tamamlandı ve klinik aşamaya geçildi. Yerli ve milli imkanlarla yapılan ilacın yılsonuna kadar üretimi tamamlanarak yüz binlerce doz kullanıma sunulacak.
YERLİ KORONAVİRÜS İLACINDA TAKVİM BELLİ OLUYOR
Yaklaşık 1 yıldır sürdürülen çalışmalarda 7 bin 400 ilaç molekülü bilgisayar ortamında simüle edildi. Ribavirin adlı etken madde için klinik çalışmalara geçileceği açıklandı.
Klinik aşama öncesindeki sonuçları uluslar arası bilimsel dergilerden tam not alan ilaç çalışması Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesine büyük katkı sağlayacak. İlaç, klinik çalışmayı başarıyla geçerse, Sağlık Bakanlığının da uygun görmesi üzerine ülkemizdeki tedavi algoritmasına dahil edilebilecek.
MUTASYONLARA KARŞI ETKİLİ: Ankara Üniversite'nde yerli ilacın çalışmasını yürüten Dr. Altay Ünal, "Buradaki en heyecan verici durum; ilacın etkisinin virüsün şu ana kadarki mutasyonlarından etkilenmemesi. İlaç, virüsün hücreye zarar vermesini yüksek oranda önlüyor" dedi.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ise, "Milletimize, hizmet etmenin gururunu yaşatanlara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Burak Çelik
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
05 Nisan 2021 12:05
|Polis sanatsal becerilerini sanal operasyon alanlarının tasarımında kullanıyor
05 Nisan 2021 12:04
|Tırnak yeme hastalığı koronavirüs riskini artırıyor
05 Nisan 2021 11:31
|İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 74,70'e yükseldi
05 Nisan 2021 10:23
|İç Anadolu'da 4 il için kuvvetli fırtına uyarısı
05 Nisan 2021 09:16
|Gökhan soruyor: Karar verin, engelli miyim, değil miyim?
05 Nisan 2021 08:55
|İcra dosyaları 22 milyonu aştı
05 Nisan 2021 08:19
|Önlem artmalı aşılanma hızlanmalı
05 Nisan 2021 08:03
|Karaman'da yatsı namazından sonra camide mahsur kalan vatandaşı polis kurtardı
05 Nisan 2021 07:40
|Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
05 Nisan 2021 06:30