Avukatlar için geliştirilen 'Celse' mobil uygulaması 169 bin kez indirildi
|05 Nisan 2021 10:10
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Bakanlığın internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, Celse'nin avukatlar tarafından yoğun olarak kullanıldığı belirtildi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatıyla hazırlanan ve 5 Nisan 2018'de Avukatlar Gününde hizmete sunulan Celse, avukatların işlerini daha rahat takip etmesine olanak sağlıyor. Bugüne kadar 169 bin 12 kez avukatlar tarafından indirilen Celse ile e-duruşma uygulamasına da başvuru yapılabiliyor.
Celse, İOS ve Android işletim sistemi bulunan mobil cihazlara dijital platformlardan ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Celse mobil uygulaması, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) ve e-Devlet ile de uyumlu çalışıyor. Uygulamaya 12 Ocak'ta yapılan güncellemeyle mobil cihazlar üzerinden e-Duruşma talebi gönderilmesi ve e-Duruşmaya katılım mümkün hale getirilirken, program içerisindeki "dosyalarım" menüsüne yargı birimlerinde taraf kaydı bulunan dosyaların evraklarını görüntüleme imkanı da sağlanıyor.
Güncellemeyle birlikte gelen bildirim özelliğiyle kullanıcı tarafından belirlenen dosyaların safahat bilgilerine ilişkin gelişmeler, anlık bildirim olarak mobil cihazlardan takip edilebiliyor.
Öte yandan, Yargı Reformu Strateji Belgesi ile adalete erişimin kolaylaştırılması amacıyla avukatların bulundukları yerden duruşmalara katılabilmesini sağlayan e-Duruşma sistemi, ülke genelinde 535 mahkemede uygulanıyor.
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