3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu

Memurlar, 2020'nin ilk altı ayında yüzde 1,75, ikinci altı ayında da yüzde 4,36 enflasyon farkı almıştı.

ÜÇÜNCÜ AYDAN MEMURLAR İÇİN ENFLASYON FARKI OLUŞTU

Bilindiği üzere, toplu sözleşme gereğince memurlar, 2021 yılının ilk altı ayı için yüzde 3 zam aldı.

Ocak ayı enflasyonu yüzde 1,68, Şubat ayında yüzde 0,91, Mart ayında da yüzde 1,08 olarak açıklandı. İlk üç aylık enflasyon yüzde 3,70 oldu. İlk 3 ayda memurlar için yüzde 0,70 enflasyon zammı oluşmuş durumda. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları ile beraber açıklanan enflasyonlar toplamda yüzde 3'ü aşarsa, aşılan miktarda zam alınacak.