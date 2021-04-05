'Kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemeleri bugün yapılacak'
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, geçen aya ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin bugün yapılacağını bildirdi.
|05 Nisan 2021 10:44
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