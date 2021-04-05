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Devrilen demir kapının altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da babasının çalıştığı çiftlikte devrilen demir kapının altında kalan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
 05 Nisan 2021 11:18
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Devrilen demir kapının altında kalan 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde Selçuk C, kendisine ait çiftlikten kamyonetiyle çıkış yaptığı sırada demir kapıya çarptı.

Devrilen kapı işçilerden Orhan Dinçer'in 4 yaşındaki oğlu Miraç Dinçer'in üzerine devrildi.

Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Selçuk C, polis ekiplerince gözaltına alındı.

"Taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Selçuk C, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı
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