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96 eski CHP milletvekili de bildiri yayımladı!

Skandal 'Montrö bildirisi' yayımlayan 104 emekli amiralden 14'ü hakkında gözaltı kararı verilmesinin yankıları sürerken, içlerinde 28 Şubat döneminin önemli isimlerinden Nur Serter'in de olduğu eski CHP'li milletvekilleri de bir bildiriye imza attı.
 05 Nisan 2021 11:26
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96 eski CHP milletvekili de bildiri yayımladı!

Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi'yle ilgili 126 eski büyükelçi eleştirilerini yönelttiği açıklamanın ardından önceki gün 104 emekli amiralin yine Montrö'yle ilgili bildiri yayımlaması sert tartışmalara sahne oluyor. 'Darbe iması' olduğu için Cumhuriyet savcılığınca resen soruşturma başlatılan metnin yankıları sürerken bu kez de eski CHP milletvekilleri bir bildiri yayımladı. Aralarında 28 Şubat darbe döneminin önemli isimlerinden olan Nur Serter'in de olduğu yeni bildiri de tepkiyle karşılandı. Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Valilikler, Yargıtay ve HSK gibi ülkenin tüm önemli kurumları, darbe dönemini çağrıştıran bildirilere tepki gösteriyor.

"Cumhuriyetimizin temel nitelikleri tartışılamaz! Kanal İstanbul yapılamaz! Montrö tartışmaya açılamaz!" başlıklı bildiri metni şöyle:

"Önce 126 eski büyükelçi Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi'yle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Ardından 103 emekli Amiral görüşlerini bildirdi. Kişi grup ya da kurumların ülke çıkarları söz konusu olduğunda, görüş açıklamalarından daha doğal ne olabilir? Bu hem haktır hem de yurttaşlık görevidir. İstanbul Sözleşmesinin Anayasaya aykırı biçimde Cumhurbaşkanı tarafından feshedilmesinin verdiği cesaretle hızlandırılan, Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi tartışmalarının geldiği nokta, bu açıklamaları zorunlu kıldı.

"Lozan'dan sonraki en büyük başarı"

Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik çeşitli emeller taşıyan devletlerin çıkarına hizmet edecek olan Kanal İstanbul'da ısrar edilmesini, Atatürk Türkiye'sinin Lozan Antlaşması'ndan sonra en büyük diplomasi başarısı olan, İstanbul-Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğimizi sağlayan, Montrö Sözleşmesi'nin tartışılmaya açılmasını, öneminin azaltılmasını biz de doğru bulmuyoruz.
Mustafa Kemal Atatürk ve ilkelerini, Anayasanın değiştirilemez maddelerini sahiplenmek, ülkemizin geleceğini ilgilendiren konularda kamuoyunu bilgilendirmek, temel bir anayasal haktır. Anayasal hakların güvencesi olması gerekenlerin, toplumu susturmaya, sindirmeye, korkutmaya çalışmaları kabul edilemez.

"Darbecilikle suçlanmalarını kınıyoruz"

Çoğulcu demokrasinin gereği olarak en doğal yurttaşlık hakkını kullanıp, Kanal İstanbul ve Montrö konusundaki görüşlerini kamuoyuyla paylaşan kişi ve gruplara yönelik tehdit, suçlama, saldırı korkutma, sindirme ve soruşturma gibi girişimler, yurttaşlık haklarını ipotek altına almaktır. Bu yaklaşımı ve bu girişimleri kınıyor, hala bir hukuk devleti olduğumuzu hatırlatıyoruz.

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş ilkeleri ve temel felsefesi ve kurumları vicdansız darbelerle yıkılmaya çalışılırken, düşünce açıklama hak ve özgürlüğünü kullanan kişilerin darbecilikle suçlanmasını, baskı altına alınmasını esefle karşıladığımızı kamuoyuna duyururuz. Saygılarımızla."

A.İhsan Köktürk / Zonguldak
A.Kemal Kumkumoğlu / İstanbul
Ali Rıza Öztürk /Mersin
Abdülrezzak Erten / İzmir
Ahmet Güryüz Ketenci /İstanbul
Ahmet Küçük / Çanakkale
Ahmet Toptaş/ Afyon
Ali Ahmet Ertürk / Edirne
Ali Aslan / Muğla
Ali Haydar Erdoğan / İstanbul
Ali Oksal / Mersin
Ali Özcan / İstanbul
Ali Özgündüz/ İstanbul
Ali Rıza Bodur / İzmir
Ali Rıza Ertemur / Denizli
Altan Tuna / Çanakkale
Atilla Kart /Konya
Ahmet Tan / İstanbul
Barış Can / Sinop
Bekir Yurdagül / Kocaeli
Binnaz Toprak / İstanbul
Bülent Baratalı / İzmir
Cevdet Selvi/ Eskişehir/Kocaeli
Cumhur Yaka / Muğla
Çetin Soysal/ İstanbul
Dilek Akagün/ Uşak
Durdu Özpolat / Kahramanmaraş
Enis Tütüncü/ Tekirdağ
Erdal Aksünger / İzmir
Erdal Karademir / İzmir
Ergün Aydoğan / Balıkesir
Esfender Korkmaz / İstanbul
Fahrettin Üstün / Muğla
Feramuz Şahin / Tokat
Gökhan Durgun / Hatay
Güldal Mumcu / İzmir
Güldal Okuducu / İstanbul
Hakkı Ülkü / İzmir
Halil Ünlütepe / Afyon
Hasan Ören / Manisa
Haşim Oral / Denizli
Hulusi Güven/ Adana
Hüsnü Bozkurt / Konya
Hasan Gemici / Zonguldak
İbrahİm Özdiş /Adana
İsmail Değerli / Ankara
İsmail Özay / Çanakkale
İzzet Çetin / Kocaeli/Ankara
Kemal Anadol / İzmir
Kemal Ekinci/ Bursa
Mehmet Boztaş / Aydın
Mehmet Hilal Kaplan / Kocaeli
Mehmet Kesimoğlu?/ Kırklareli
Metin Arifağaoğlu/ Artvin
Mustafa Kul / Erzincan
Mustafa Özyürek / İstanbul
Nadir Saraç / Zonguldak
Namık Havutça / Balıkesir
Necati Yılmaz / Ankara
Necla Arat / İstanbul
Nevin Gaye Erbatur/ Adana
Nur Serter / İstanbul
Oğuz Oyan / İzmir
Orhan Düzgün / Tokat
Orhan Eraslen / Niğde
Orhan Sür / Balıkesir
Orhan Ziya Diren / Tokat
Osman Korutürk / İstanbul
Ömer Çiftçi / Ankara
Rasim Çakır/ Edirne
Sacit Yıldız / İstanbul
Salih Gün / Kocaeli
Sedat Uzunbay / İzmir
Selahattin Karaahmetoğlu / Giresun
Selçuk Ayhan/ İzmir
Selehattin Öcal / Ankara
Sena Kaleli / Bursa
Süleyman Çelebi / İstanbul
Süleyman Genç / İzmir
Şahin Mengü/ Manisa
Şevket Arz / Trabzon
Şevki Kulkuloğlu / Kayseri
Şinasi Öktem/ İstanbul
Şükrü Babacan / Kırklareli
Şükrü Sina Gürel / İstanbul
Tolga Çandar?/ Muğla
Tuncay Ercenk / Antalya
Turgay Develi / Adana
Turgut Dibek?/ Kırklareli
Türkan Miçoğulları/ İzmir
Uluç Gürkan/ Ankara
Vedat Yücesan / Eskişehir
Vezir Akdemir / İzmir
Yaşar Ağyüz/ Gaziantep
Yılmaz Kaya/ İzmir
Yüksel Çorbacıoğlu/ Artvin
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