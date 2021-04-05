1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adalet Bakanı Gül'den emekli amirallerin bildirisine tepki

Emekli amirallerin Montrö bildirisine tepki gösteren Adalet Bakanı Gül ''Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir'' dedi.
 05 Nisan 2021 11:28
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi'nde idari/adli hakim savcı adaylarıyla toplantıda konuştu.

Bakan Gül, konuşmasında emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi.

Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

''Hala demokrasi hukuk nöbeti yargı mensupları tarafından yerine getirilmektedir. Millet iradesini geri götürmek isteyenler bilsin ki demokrasi asla geriye gitmeyecektir. Başaramayacaklar, demokrasimizi ileriye götüreceğiz. Vesayetçiler karşısında güçlü siyaset var.''
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
CHP'li vekil: İktidarı TRT canlı yayınında yargılayacağız!
05 Nisan 2021 12:07		 96 eski CHP milletvekili de bildiri yayımladı!
05 Nisan 2021 11:26
Altun, 'Montrö Bildirisi'ne karşı herkesi tavır almaya çağırdı
05 Nisan 2021 10:38		 Adalet Bakanı Gül, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı:
05 Nisan 2021 09:39
Darbe zihniyeti hortladı: Hangi donanmanın amiralisiniz?
05 Nisan 2021 06:40		 AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan 'bildiri' tepkisi
05 Nisan 2021 01:01
5 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
05 Nisan 2021 00:02		 Bakan Çavuşoğlu'ndan 'bildiri' tepkisi
04 Nisan 2021 23:43
Fahrettin Altun: Türkiye, darbe heveslisi zihniyetten çok çekti
04 Nisan 2021 22:53		 RTÜK: Milli iradenin yanında, darbecilerin karşısındayız
04 Nisan 2021 22:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:29 - Kötü muameleye maruz kalan kadının mezarı açıldı12:27 - 'Mesleki eğitim kurumları, Türk eğitim sisteminin can damarıdır'12:25 - Bayrampaşa'daki hırsızlık şüphelileri dövmeden yola çıkılarak bulundu12:15 - AFAD personeli sözlüde adalet talep ediyor12:12 - Gün ortası döviz fiyatları12:11 - Gözaltına alınan emekli amiraller bildirinin imzalanmasını organize etmiş
12:07 - CHP'li vekil: İktidarı TRT canlı yayınında yargılayacağız!12:05 - Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 198 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü12:04 - Polis sanatsal becerilerini sanal operasyon alanlarının tasarımında kullanıyor11:55 - FETÖ operasyonunda kamu görevlileri dahil 9 şüpheli gözaltına alındı11:51 - Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi11:39 - 'Zap Suyu'nda boğuldu' diye biliyorlardı PKK kampından çıktı
11:34 - Türk bayrağını yırtıp Atatürk ve Özgecan Aslan'la hakaret eden kişi yakalandı11:33 - FETÖ soruşturması kapsamında 5 polis meslekten ihraç edildi11:31 - Tırnak yeme hastalığı koronavirüs riskini artırıyor11:31 - Altının gram fiyatı 454 liradan işlem görüyor11:30 - Şırnak'ta ikna çalışmaları sonucu 3 PKK'lı terörist teslim oldu
11:28 - Adalet Bakanı Gül'den emekli amirallerin bildirisine tepki
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
3 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon zammı oluştu
İmzacı emekli amiraller gözaltına alınıyor
Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
7 Kamu Kurumu 433 personel almak için ilana çıktı
96 eski CHP milletvekili de bildiri yayımladı!
Bir dönemin ünlü telefon markası piyasadan çekiliyor
Kurumlar sendika üye listelerini siteden aleni şekilde yayımlamaya devam ediyor!
Kredi faizleri kabus gibi: Kimse kımıldayamıyor
İmzacılar içinde PKK sevici de var!
Dr. Mehmet Öz, kız kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
internet mimleri 2
koreş 1
en sevdiğim film türü 2
element uydurmak 5
epsilon 2
Daryal geçidi 1
tandans 1
alez 1
esnek çalışma 2
meslek lisesi 4
SON İLANLAR
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beykent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi sözleşmeli 83 sağlık personeli alacak
Erciyes Üniversitesi sözleşmeli 20 sağlık personeli alacak
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Karadeniz Teknik Üniversitesi sözleşmeli 20 sağlık personeli alacak
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa hayvan bakıcısı 1 İşçi Alacak
TÜBİTAK 43 personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam