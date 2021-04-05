Adalet Bakanı Gül'den emekli amirallerin bildirisine tepki
Emekli amirallerin Montrö bildirisine tepki gösteren Adalet Bakanı Gül ''Ülkemizi geriye götürmek isteyen vesayetçi zihniyetin muvaffak olması mümkün değildir'' dedi.
|05 Nisan 2021 11:28
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi'nde idari/adli hakim savcı adaylarıyla toplantıda konuştu.
Bakan Gül, konuşmasında emekli amirallerin bildirisine tepki gösterdi.
Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:
''Hala demokrasi hukuk nöbeti yargı mensupları tarafından yerine getirilmektedir. Millet iradesini geri götürmek isteyenler bilsin ki demokrasi asla geriye gitmeyecektir. Başaramayacaklar, demokrasimizi ileriye götüreceğiz. Vesayetçiler karşısında güçlü siyaset var.''
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